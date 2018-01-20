Фото: life.ru

Набережная близ Олимпийского парка в Сочи оказалась частично разрушена в результате шторма. Об этом пишет Life, ссылаясь на ТАСС и пресс-службу мэрии.

По словам собеседника в городской администрации, набережная была размыта на участке от 20 до 30 метров. Он подчеркнул, что ее уже размывало, поэтому сейчас на месте ведется ремонт. "Но из-за того, что ремонт не завершён и грунт не укреплён, участок вновь оказался повреждён, — цитирует издание источник.

Подчеркивается, что одна часть пострадавшей набережной находится под ответственностью муниципалитета, а вторая — в ведении краевых структур. В данный момент ведется оценка масштаба повреждений и решается вопрос о ремонте набережной.