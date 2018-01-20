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Хирурги восстановили пальцы школьнице, пострадавшей после нападения на учебное заведение в Бурятии. Об этом пишет Life со ссылкой на Facebook-страницу секретаря скорой медпомощи Доры Хамагановой.

"Сергей Голяна, микрохирург из Питера с мировым именем, доволен. Операция шла шесть часов. Есть надежда, что пальцы у девочки срастутся нормально", — цитирует издание ее слова.

Сам врач рассказал, что ребенку смогли сшить все сосуды пальцев и восстановить кровообращение.

Напомним, накануне, 19 января, на школу в Бурятии напал старшеклассник. В результате инцидента пострадало семь человек. Состояние одной из пострадавших школьниц оценивается как критическое — она в коме.

Также издание добавляет, что после ЧП в бурятских школах будет введен пропускной режим.