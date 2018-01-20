Фото: lizaalert.org

В городе Рубцовск пропал 26-летний местный житель. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".

Уточняется, что последний раз Павла Лобача видели 14 января текущего года.

Рост пропавшего мужчины составляет 175-178 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие рыжие волосы и голубые глаза.

Он был одет в черную вязаную шапку, куртку с капюшоном того же цвета, темно-синие брюки и черные зимние ботинки.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.