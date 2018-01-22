Фото: vostok.today
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с экстремально низких температур – минувшей ночью столбики термометров опускались до -44 градусов.
Напомним, что в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Днем в регионе без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Температуры составят -28…-33 градуса, местами в южных районах -21...-26 градусов.
Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман.
Днем в краевой столице -28…-30 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Комментарии
Проживание людей в таком климате экономически не обосновано. Промышленность и сельское хозяйство убыточны априори.
Население, обитающее в таких регионах, генерирует лишь убытки и живёт исключительно с перераспределения федеральных дотаций.
При их отсутствии, то есть при переходе на хозрасчёт, уровень жизни становится монгольским.
В регионах со среднегодовой температурой ниже +4 не должно жить людей, кроме занятых в разработке месторождений, пограничников и соответствующей инфраструктуры.
При обнулении налогов вполне можно было бы хозяйствовать в плюс даже в этом климате