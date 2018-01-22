Фото: vostok.today

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с экстремально низких температур – минувшей ночью столбики термометров опускались до -44 градусов.

Напомним, что в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Днем в регионе без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Температуры составят -28…-33 градуса, местами в южных районах -21...-26 градусов.

Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман.

Днем в краевой столице -28…-30 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.