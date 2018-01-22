Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 145 квадратных метров продают в кирпичном шестиэтажном доме на Змеиногорском тракте в Барнауле за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Выполнен ремонт, из окон открывается панорамный вид. "В квартире имеются: прихожая, гостиная, кухня, три спальни, два санузла, два балкона. На огороженной охраняемой территории есть все необходимое для комфортной спокойной жизни: на большой лесной территории детские и спортивные площадки, фонтаны, теннисный корт, площадка для выгула собак, практически санаторная зона", — отмечает автор объявления.

Рядом с домом имеется крытая парковка. Также продавец акцентирует внимание на транспортной доступности жилья.