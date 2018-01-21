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Минобрнауки РФ уже на следующей неделе может дать добро на возведение нового учебно-лабораторного корпуса АлтГУ. Впрочем, проектирование объекта может быть завершено не ранее 2019 года, а само строительство потребует еще около трех лет. Данная информация была озвучена в ходе конференции работников и обучающихся АлтГУ 19 января, передает корреспондент портала Amic.ru.

Как заявил ректор вуза Сергей Землюков, уже ближайший вторник он отправится в командировку в Москву, где проведет ряд встреч в Минобрнауки. Ключевым станет момент, связанный с принципиальным решением по новому корпусу опорного университета в Барнауле. Если федеральное ведомство (является учредителем АлтГУ) даст добро, университет уже в текущем году может объявить тендер на разработку проектно-сметной документации. Стоимость контракта, по приблизительной оценке, может составить как минимум несколько млн рублей.

Пока неизвестно, поможет ли финансово Минобрнауки РФ в строительстве корпуса близ площади Сахарова. Возведение объекта может обойтись в несколько сот млн рублей, не считая стоимости научного оборудования.

В настоящее время приоритетным участком под строительство рассматривается площадка рядом с корпусом "Д", включая небольшую часть существующего там сквера, рядом с бюстом Гуляеву. Подвижек в том, чтобы университету предоставили другой участок в Барнауле, пока нет.

Ориентировочная площадь нового корпуса составит от 15 до 18 тысяч кв. м. Напомним, в 2017 году был представлен эскизный проект будущего здания, который критически восприняли ряд известных горожан. Впрочем, в самом вузе подчеркивают, что это первоначальный "черновой" вариант, который подготовила по заказу АлтГУ одна из местных архитектурных мастерских. В ходе работы над проектом внешний вид знания наверняка претерпит существенные изменения.

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АлтГУ намерен построить здание высотой в 7-8 этажей. В корпусе появятся учебный, лабораторный и административный блоки. Под ними могут быть размешены два уровня парковок на 60 машино-мест. Въезд на подземную парковку запланирован со стороны улицы Димитрова.