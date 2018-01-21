Фото: asu.ru

Новый состав Ученого совета АлтГУ избрали в вузе 19 января. Срок его полномочий составит 5 лет. Вопреки ранее появлявшимся сообщениям отдельных СМИ, никакого радикального сокращения численности важнейшего органа управления университетом не произошло, передает корреспондент портала Amic.ru.

В состав Ученого совета, согласно Уставу вуза, входят ректор, 6 проректоров, а также 4 директора институтов и 12 деканов факультетов. Другие 30 членов УС по традиции избираются конференцией работников и обучающихся университета. Общее количество членов совета – 53 человека.

Список из 30 кандидатур, каждая из которых представляла то или иное подразделение вуза, был заранее внесен в бюллетень. Всего в голосовании приняло участие 200 делегатов. Большинство предложенных кандидатур не встретило какого-то явного неодобрения среди коллег. Достаточно сказать, что чаще всего в итоговых протоколах фигурировал счет 200 "за", 0 "против", либо 199 к 1. В редких случаях число несогласных составляло 3 либо 4 человека.

Итак, в состав Ученого совета АлтГУ до 2023 года были выбраны (члены совета, не входившие в прежний "созыв", выделены жирным шрифтом):

∙ Юрий Кирюшин

∙ Анатолий Лагутин

∙ Николай Оскорбин

∙ Валерий Скубневский

∙ Тамара Степанская

∙ Татьяна Терехина

∙ Евгения Жданова

∙ Алексей Тишкин

∙ Юрий Чернышов

∙ Юлия Лысенко

∙ Виталий Мищенко

∙ Сергей Бочаров

∙ Инна Санникова

∙ Алексей Детков

∙ Татьяна Филиппова

∙ Владимир Смагин

∙ Роман Яковлев

∙ Елена Лукашевич

∙ Петр Дашковский

∙ Светлана Осокина

∙ Александр Дунец

∙ Светлана Максимова

∙ Александр Россинский

∙ Ирина Ральникова

∙ Александр Мацюра

∙ Савва Шипилов

∙ Наталья Заусаева

∙ Сергей Давыдов

∙ Александр Папин

∙ Сергей Макаров

Ранее в Ученый совет АлтГУ входило 57 человек, при этом 28 членов из прошлого "созыва" на этот раз не прошли в состав коллегиального органа управления.