Фото: asu.ru
Новый состав Ученого совета АлтГУ избрали в вузе 19 января. Срок его полномочий составит 5 лет. Вопреки ранее появлявшимся сообщениям отдельных СМИ, никакого радикального сокращения численности важнейшего органа управления университетом не произошло, передает корреспондент портала Amic.ru.
В состав Ученого совета, согласно Уставу вуза, входят ректор, 6 проректоров, а также 4 директора институтов и 12 деканов факультетов. Другие 30 членов УС по традиции избираются конференцией работников и обучающихся университета. Общее количество членов совета – 53 человека.
Список из 30 кандидатур, каждая из которых представляла то или иное подразделение вуза, был заранее внесен в бюллетень. Всего в голосовании приняло участие 200 делегатов. Большинство предложенных кандидатур не встретило какого-то явного неодобрения среди коллег. Достаточно сказать, что чаще всего в итоговых протоколах фигурировал счет 200 "за", 0 "против", либо 199 к 1. В редких случаях число несогласных составляло 3 либо 4 человека.
Итак, в состав Ученого совета АлтГУ до 2023 года были выбраны (члены совета, не входившие в прежний "созыв", выделены жирным шрифтом):
∙ Юрий Кирюшин
∙ Анатолий Лагутин
∙ Николай Оскорбин
∙ Валерий Скубневский
∙ Тамара Степанская
∙ Татьяна Терехина
∙ Евгения Жданова
∙ Алексей Тишкин
∙ Юрий Чернышов
∙ Юлия Лысенко
∙ Виталий Мищенко
∙ Сергей Бочаров
∙ Инна Санникова
∙ Алексей Детков
∙ Татьяна Филиппова
∙ Владимир Смагин
∙ Роман Яковлев
∙ Елена Лукашевич
∙ Петр Дашковский
∙ Светлана Осокина
∙ Александр Дунец
∙ Светлана Максимова
∙ Александр Россинский
∙ Ирина Ральникова
∙ Александр Мацюра
∙ Савва Шипилов
∙ Наталья Заусаева
∙ Сергей Давыдов
∙ Александр Папин
∙ Сергей Макаров
Ранее в Ученый совет АлтГУ входило 57 человек, при этом 28 членов из прошлого "созыва" на этот раз не прошли в состав коллегиального органа управления.
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