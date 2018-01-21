Фото: abc.net.au
Украинский лидер Петр Порошенко и его семья могли получить документы на чужие имена, когда выезжали на Мальдивы. Об этом сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на портал Страна.ua и его источник в украинских спецслужбах.
По данным собеседника издания, у главы государства и его родных есть так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия.
Уточняется, что данные документы были изготовлены после письма под грифом "секретно" главы госохраны Валерия Гелетея в СБУ, в тексте которого он отметил, что в адрес президента поступают угрозы. После этого для Порошенко и его родных сделали паспорта на вымышленные имена. "Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — добавил источник.
Газета также напоминает, что Порошенко, по данным СМИ, отдыхал на Мальдивах в период с 1 по 8 января.
Комментарии
Даже если и отдыхал и что тут такого? Не захотел чтобы об этом знали? Да и правильно! Это только наши депутаты хвастаются отдыхом за границей, и обожают показывать свою роскошную жизнь народу. А товарищ Порошенко прекрасно знает, что народ гневить не надо, может плохо кончится.
Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами ...
Все с тёлками отдыхают , а Порошенко с документами
СБУ остерегается как бы кто из приезжих на отдых не хлопнул президента.А мальдивчанам он до лампочки:вот ещё одна белая обезьяна со своим выводком загорать прилетела.