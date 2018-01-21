Фото: abc.net.au

Украинский лидер Петр Порошенко и его семья могли получить документы на чужие имена, когда выезжали на Мальдивы. Об этом сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на портал Страна.ua и его источник в украинских спецслужбах.

По данным собеседника издания, у главы государства и его родных есть так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия.

Уточняется, что данные документы были изготовлены после письма под грифом "секретно" главы госохраны Валерия Гелетея в СБУ, в тексте которого он отметил, что в адрес президента поступают угрозы. После этого для Порошенко и его родных сделали паспорта на вымышленные имена. "Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — добавил источник.

Газета также напоминает, что Порошенко, по данным СМИ, отдыхал на Мальдивах в период с 1 по 8 января.