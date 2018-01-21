Фото: lizaalert.org

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили о безвестном исчезновении 80-летней жительницы Новоалтайска. Соответствующая запись появилась на форуме организации.

Уточняется, что последний раз Тамару Черных видели 17 января этого года.

Рост пропавшей женщины составляет 150 сантиметров, она худощавого телосложения с темными с проседью волосами и светлыми глазами.

Пенсионерка была одета в красный платок, персиково-розовую куртку и черные сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.