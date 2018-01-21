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Эксперты составили мировой рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников за 2017 год. Об этом пишет Life, ссылаясь на данные статистического портала focus2move.

Отмечается, что лидером рейтинга стал японский "паркетник" Toyota RAV4, который купили 807 тысяч 400 человек (на 11% выше, чем в 2016 году). На втором месте находится внедорожник Honda CR-V, который разошелся по миру в количестве 748 тысяч 48 экземпляров. Замыкает тройку популярнейших кроссоверов Volkswagen Tiguan, его приобрели 703 тысячи 143 водителей.

В десятку популярных кроссоверов и внедорожников также вошли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Подчеркивается, что Toyota RAV4 в РФ тоже пользовался популярностью в 2017 году, но уступал по объему продаж более доступным Hyundai Creta и Renault Duster.