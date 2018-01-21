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Новости

Специалисты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в 2017 году

, ИА "Амител"
Вне конкуренции был японский "паркетник" Toyota RAV4

Фото: goodfon.ru

Эксперты составили мировой рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников за 2017 год. Об этом пишет Life, ссылаясь на данные статистического портала focus2move.

Отмечается, что лидером рейтинга стал японский "паркетник" Toyota RAV4, который купили 807 тысяч 400 человек (на 11% выше, чем в 2016 году). На втором месте находится внедорожник Honda CR-V, который разошелся по миру в количестве 748 тысяч 48 экземпляров. Замыкает тройку популярнейших кроссоверов Volkswagen Tiguan, его приобрели 703 тысячи 143 водителей.

В десятку популярных кроссоверов и внедорожников также вошли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Подчеркивается, что Toyota RAV4 в РФ тоже пользовался популярностью в 2017 году, но уступал по объему продаж более доступным Hyundai Creta и Renault Duster.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2018 11:25
- гость -

О да, #тайотанеламается!

0  0
21.01.2018 12:46
Doka

Выбора нет, вот их и впаривают, причем многие считают, что это результат самостоятельного решения. В нашей деревне путешествуют на других, а тойота-центры не востребованы (http://www.amic.ru/news/321468/).

0  0
21.01.2018 12:48
Doka

В целом такая же ситуация со многими и другими товарами, так что всё по фен-шую.

0  0
21.01.2018 13:06
12-46 кто на ком стоял?

0  0
21.01.2018 13:14
Павсекакий

Ну какие это внедорожники? Большая часть даже моноприводные, потому что покупатели ездят только по асфальту и деньги считают.

0  0
21.01.2018 19:45
- гость -

СерОжа очень удивится, что не косорылка...

0  0
21.01.2018 19:51
- гость -

21.01.2018 19:45
- гость -

клоун, у меня давно уже не прулька. но и не твоя засгранта. так что засунь язык в ****хороший отдых порошенке

0  0
21.01.2018 19:58
- гость -

21.01.2018 19:51
- гость -

Ой, у СерОжи появился адвокат без прульки, без засгранты, но по прежнему вынюхивающий за гостями влажно и тоскливо, желающий отдых совершенно чужим людям. А еще недавно даже не знавшим о нормальных автомобилях практически ничего. А ведь предупреждали СерОжу: продырявится косорылка придется покупать нормальную машину, пусть и в кредит.

0  0
21.01.2018 20:05
- гость -

21.01.2018 19:58
- гость -

ой дууурааак.... (с)

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