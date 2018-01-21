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Полицейские Михайловского района Алтайского края раскрыли кражу автомобильного аккумулятора, которая была совершена в 2017 году. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что инцидент произошел в сентябре минувшего года в селе Михайловское. 51-летний местный житель проник на территорию автомобильной мастерской и похитил из машины УАЗ аккумуляторную батарею.

Отмечается, что своими действиями злоумышленник причинил владельцу авто ущерб на сумму 5 тысяч рублей. Свою вину он отрицать не стал и признался в совершении преступления. Похищенный аккумулятор полицейские нашли и изъяли по месту жительства мужчины. Имущество было возвращено собственнику.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.