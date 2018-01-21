Фото: centr-zakon.ru
Полицейские Михайловского района Алтайского края раскрыли кражу автомобильного аккумулятора, которая была совершена в 2017 году. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что инцидент произошел в сентябре минувшего года в селе Михайловское. 51-летний местный житель проник на территорию автомобильной мастерской и похитил из машины УАЗ аккумуляторную батарею.
Отмечается, что своими действиями злоумышленник причинил владельцу авто ущерб на сумму 5 тысяч рублей. Свою вину он отрицать не стал и признался в совершении преступления. Похищенный аккумулятор полицейские нашли и изъяли по месту жительства мужчины. Имущество было возвращено собственнику.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
Ой ну какие молодцы, выдать им премию. Меня простого обывателя все время интересует ,зачем заостряют внимание на таких малозначительных правонарушениях (по формальному признаку преступлениях) .... Дескать стоим на страже добра народного в лютые морозы ?
старый акк тыщу макс стоит - и за это 5 лет!?
Для правоохранителей сейчас даже раскрытие кражи аккумулятора знаковое событие. Показывают, что не только личным бизнесом и крышеванием занимаются, но и про основной вид деятельности не забывают.
Нельзя быть таким тупым и наивным, чтобы надеяться что мусора что-то искали 5 месяцев. Им тупо "свезло", о чём они умолчали, естественно.
Что там с кражами в садоводстве "Энергетик" на сумму более полумиллиона рублей? Не свезло пока, а, мусора?