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В результате бомбардировок города Африна в Сирии силами ВВС Турции погибли девять человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw.
В сообщении уточняется, что жертвами авиаударов стали шесть местных жителей, а также три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG). Еще 13 человек получили ранения.
Напомним, накануне, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Операция началась в 17:00 по московскому времени. В Генштабе отметили, что в ней участвовали 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей. Правительство Сирии решительно осудило нападение Турции на город Африн.
Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в сирийском городе может начаться в воскресенье.
"Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (21 января – ред.), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией", — цитирует агентство его заявление.
Комментарии
Теперь можно в Турцию к другу Эрдогану отдыхать ездить. Кого взорвут - сами виноваты
Амерам всё равно кто кого убивает.
Шо многоходовочка продолжается???
На месте Асада я бы давно от стыда застрелился. Его страну все бомбят кому не лень.
Весь мир защищает курдских террористов и кремль в том числе.
Что же получается, небо Сирии дырявое? Летает и бомбит многострадальную страну и законную власть кто как хочет и может? ПВО бездействует? Несостыковочка или тактическая многоходовочка друзей Асада?