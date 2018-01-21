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В результате бомбардировок города Африна в Сирии силами ВВС Турции погибли девять человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw.

В сообщении уточняется, что жертвами авиаударов стали шесть местных жителей, а также три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG). Еще 13 человек получили ранения.

Напомним, накануне, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Операция началась в 17:00 по московскому времени. В Генштабе отметили, что в ней участвовали 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей. Правительство Сирии решительно осудило нападение Турции на город Африн.

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в сирийском городе может начаться в воскресенье.

"Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (21 января – ред.), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией", — цитирует агентство его заявление.