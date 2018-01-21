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Компания Apple может снять с производства iPhone X уже летом 2018 года из-за низкого спроса смартфона в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Macrumors и отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

Эксперт предполагает, что за первую половину текущего года корпорация поставит 31 миллиона устройств вместо ожидаемых 50 миллионов. Всего же Apple продаст 62 миллиона iPhone X вместо планируемых 80 миллионов, прогнозирует Куо.

Аналитик считает, что свежий смартфон американской корпорации разочаровал многих пользователей в Китае своим сравнительно небольшим экраном, а также полоской в верхней части дисплея, не совместимой со многими популярными в КНР приложениями. Также китайцев отпугнула стоимость устройства.

При этом эксперт подчеркивает, что общий объем продаж смартфонов Apple за первую половину текущего года вырастет на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Агентство напоминает, что ранее эксперты компании KGI Securities сообщали, что в текущем году Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X. Согласно прогнозам, две модели будут обладать OLED-дисплеями с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), а третья — LCD-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).