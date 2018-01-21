Фото: led-nmsk.ru

Спортакция "Всероссийский день снега" проходит в стране в воскресенье, 21 января. В ней также поучаствует Алтайский край, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что главный старт лыжных гонок состоится в Заринске на стадионе спортивной школы "Спорт" по адресу: улица Союза Республик, 22.

Участников ждут следующие виды соревнований: преодоление полосы препятствий (дети 4 — 8 лет), соревнования семей (родители и ребенок 6 — 12 лет), а также лыжные гонки (дети 8 — 14 лет). Участников начали регистрировать с 10:30. Церемония открытия состоится в 12:30.

В пресс-службе напоминают, что мероприятия проводится с 2012 года в последнее воскресенье января, когда Международная федерация лыжного спорта предложила организовать Всемирный день снега. Целью праздника является привлечение как можно большего числа людей, особенно детей и молодежи, к активному отдыху, спортивным соревнованиям и ЗОЖ.

В Алтайском крае "День снега" организуют управление спорта и молодежной политики региона, Олимпийский совет края, комитет по физкультуре и спорту Заринска, а также региональные федерации по зимним видам спорта.