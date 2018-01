Фото: k42.kn3.net

Американское издание Defence One проанализировало последствия возможного ядерного удара по Гавайям. Для этого специалисты воспользовались программой Nukemap, которую разработали в Технологическом институте Стивенса, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что ранее власти штата распространили ложное сообщение о ракетной угрозе, из-за чего местные жители впали в панику.

Для анализа издание выбрало заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эпицентром взрыва выбрали столицу Гавайев Гонолулу, население города — около 400 тысяч человек.

Итоги расчетов гласят, что взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи будут ранены. Взрыв на расстоянии от поверхности увеличивает разрушительную силу взрывной волны, подчеркивает издание. Диаметр огненного шара достигнет пяти километров. В результате детонации будут уничтожены около 150 учебных учреждений и 30 больниц.

Также урон будет усугублен рельефом — взрывная волна отразится от гор, окружающих город. Также издание прогнозирует появление "огненного шторма", который возникнет из-за большого количества деревянных построек.

Издание приводит слова эксперта Джорджтаунского университета Тимоти Джоргенсена, по мнению которого, власти Гавайев совершили ошибку, призвав в ложном оповещении жителей срочно искать крутые. Джоргенсен считает, что в сообщении нужно было указать на необходимость запастись водой и продуктами. Эксперт подчеркивает, что радиация опасна не меньше взрыва, поэтому в случае ядерного удара людям пришлось бы провести в убежищах не один день, ожидая снижения радиоактивного фона.

