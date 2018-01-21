Фото: ozon.ru
По словам пострадавшей во время атаки на школу в Бурятии учительницы, нападение произошло из-за оценок. Об этом своей странице в Facebook написала пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, передает Znak.
"Никогда на А. не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку! Так и не могу понять, почему он так поступил", — цитирует она слова педагога.
Также пресс-секретарь отметила, что девочку, которая находится в коме, прооперировали, но она все еще находится в тяжелом состоянии.
Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 января. Девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса школы №5, которая находится в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с напалмом поджег школу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Да понятно, что перед президентскими выборами никаких террористических атак быть не может.
Все террористы давно "замочены в сортире".
Посадить лет на 5 малолетнего ухлюдка!
вообще-то в преступлениях детей всегда взрослые виноваты. школа, родители и правители, что довели Россию до края.
Чепуха! Тем более за двойку в четверти прежде всего нагорело бы самой училке - для школы ведь сейчас главное, чтобы статистика была красивая. Так что пообещать она, конечно, могла, но по факту никто бы ей поставить эту двойку не позволил - и дети это прекрасно знают!
НАПАЛМ!? Я удивлен.
21.01.2018 15:53
- гость -
вообще-то в преступлениях детей всегда взрослые виноваты. школа, родители и правители, что довели Россию до края.
Удобно жить всех обвиняя?