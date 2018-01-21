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По словам пострадавшей во время атаки на школу в Бурятии учительницы, нападение произошло из-за оценок. Об этом своей странице в Facebook написала пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, передает Znak.

"Никогда на А. не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку! Так и не могу понять, почему он так поступил", — цитирует она слова педагога.

Также пресс-секретарь отметила, что девочку, которая находится в коме, прооперировали, но она все еще находится в тяжелом состоянии.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 января. Девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса школы №5, которая находится в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с напалмом поджег школу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.