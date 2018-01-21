Воскресенье, 21 Январь, 21:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
741180
-30°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

Статую Свободы закрыли для туристов из-за приостановки работы правительства

, ИА "Амител"
Многие другие американские достопримечательности также временно закрыты по той же причине

Фото: wallscollection.net

Один из главных символов Нью-Йорка — Статую Свободы — закрыли для посещения в субботу, 20 января, в связи с временным прекращением финансирования федерального правительства, передает ТАСС.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к статуе, расставили таблички с надписью о том, что туристы пока не могут вблизи посмотреть на монумент и другую достопримечательность — остров Эллис в устье Гудзона. На официальном сайте данных объектов говорится, что эта мера связана с "временным прекращением ассигнований". Купивших билеты людей призывают пойти вместо этого на другую экскурсию.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти деньги, чтобы опять открыть доступ к достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает Статую Свободы одним из главных символов Америки.

Подчеркивается, что многие другие туристические достопримечательности, включая национальные парки и музеи, также были временно закрыты для посещения или начали работать в ограниченном режиме из-за прекращения финансирования федерального правительства. "Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их наибольшую доступность и безопасность", — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте министра внутренних дел США Райана Зинке.

На сайте Йеллоустонского национального парка, который находится на территории трех американских штатов — Айдахо, Вайоминг и Монтана — говорится, что финансируемые правительством службы в нем не работают. Это означает, в частности, что турценры и туалеты на территории данного природоохранного объекта закрыты, однако частные отели продолжают принимать туристов.

Представители Йосемитского национального парка, находящегося в Калифорнии, писали в Facebook, что доступ на большую часть его территории остается открытым. При этом значительная часть его персонала, включая уборщиков и тех сотрудников, которые помогают туристам ориентироваться в парке, не работают.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:04
СМИ сообщили об обстреле пассажирского автобуса в Донбассе военными Украины 0
20:04
Барнаульцы приняли активное участие в акции по сбору живых елок 0
19:53
Любитель суши в США извлек из своего тела полутораметрового червя 2
19:29
Масштабный пожар на площади Свободы в Барнауле удалось ликвидировать 5
18:59
Посол США в Москве принял участие в крещенских купаниях 3
18:25
Туман и 44-градусный мороз прогнозируют в Алтайском крае 22 января 7
17:56
Два пассажирских самолета опасно сблизились рядом с Москвой 4
17:29
Курды призвали Россию остановить военную операцию Турции в Африне 2
16:59
СМИ: Apple начала обменивать смартфоны iPhone 6 Plus на улучшенные модели 0
16:28
Новосибирские полицейские спасли двоих замерзавших на трассе водителей 8
15:59
СМИ: турецкие танки вошли в сирийский Африн 13
15:30
11-летний школьник насмерть замерз в Удмуртии 1
14:57
Опубликовано фото и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле 36
14:32
Четвертовали на Болотной: как прошла казнь бунтаря Пугачева в Москве 6
14:23
Очевидцы: историческое здание загорелось в Барнауле на площади Свободы 17
13:58
Российский космонавт полетал на борту МКС верхом на пылесосе 6
13:29
"Вечерний Ургант" снял ролик в поддержку ульяновских курсантов 19
12:59
Статую Свободы закрыли для туристов из-за приостановки работы правительства 0
11:53
СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гаваям 1
11:30
Пострадавшая учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии 6
11:29
Алтайские лыжники примут участие во всероссийской спортивной акции 1
10:57
Эксперт предсказал снятие смартфона iPhone X с производства 0
10:29
Курды сообщили о девяти жертвах авиаударов со стороны турецких ВВС 6
09:53
Алтайские полицейские раскрыли кражу аккумулятора спустя пять месяцев 4
09:35
Специалисты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в 2017 году 9
09:07
Денис Майданов исполнит в Барнауле песни из программы "Ничего не жаль" 0
08:54
80-летняя женщина безвестно пропала в Новоалтайске 2
08:35
СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя 34
08:18
Как пересчитать плату за свет, если отсутствовал дома длительное время 6
08:04
Комедию "Самая-самая" с известными артистами покажут в Барнауле 0
07:50
Отправлять ли ребенка в школу в сильные морозы 0
07:34
АлтГУ обновил на треть свой Ученый совет, сократив общее число членов до 53 1
07:19
Проектирование корпуса АлтГУ у площади Сахарова могут начать в 2018 году 26
07:03
Коттедж рядом со страусиным ранчо продают в Барнауле за 10 млн рублей 9
06:48
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 32
06:32
9 фактов о снеге: почему он становится розовым и за что его не любят рыбы 1
06:17
Международный день объятий: как обнимаются политики 0
06:01
Ночью -43, днем -35: аномальные морозы пришли в Алтайский край 9
23:18
Врачи смогли восстановить пальцы пострадавшей при ЧП в Бурятии школьнице 0
22:05
Волонтеры ведут поиски пропавшего почти неделю назад рубцовчанина 0
21:20
Шторм частично разрушил Олимпийскую набережную в Сочи 1
20:23
Эрдоган объявил о начале наземной операции против Курдов в Сирии 0
19:58
Неизвестный в Новосибирске расстрелял птичьи кормушки во дворе жилого дома 6
19:29
Британская полиция задержала пьяного пилота лайнера с 300 пассажирами 5
18:58
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и убил ее 0
18:29
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП возле Аграрного университета в Барнауле 14
17:58
СМИ: скончалась оскароносная актриса из "Основного инстинкта" 0
17:29
Жительница Индии родила "ребенка-русалку" 1
16:59
СМИ: участник команды КВН скончался после победы на сочинском фестивале 2
16:30
Пожары, ДТП, энергоаварии: какие ЧС угрожают Алтаю при аномальном холоде 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.