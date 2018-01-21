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Один из главных символов Нью-Йорка — Статую Свободы — закрыли для посещения в субботу, 20 января, в связи с временным прекращением финансирования федерального правительства, передает ТАСС.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к статуе, расставили таблички с надписью о том, что туристы пока не могут вблизи посмотреть на монумент и другую достопримечательность — остров Эллис в устье Гудзона. На официальном сайте данных объектов говорится, что эта мера связана с "временным прекращением ассигнований". Купивших билеты людей призывают пойти вместо этого на другую экскурсию.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти деньги, чтобы опять открыть доступ к достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает Статую Свободы одним из главных символов Америки.

Подчеркивается, что многие другие туристические достопримечательности, включая национальные парки и музеи, также были временно закрыты для посещения или начали работать в ограниченном режиме из-за прекращения финансирования федерального правительства. "Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их наибольшую доступность и безопасность", — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте министра внутренних дел США Райана Зинке.

На сайте Йеллоустонского национального парка, который находится на территории трех американских штатов — Айдахо, Вайоминг и Монтана — говорится, что финансируемые правительством службы в нем не работают. Это означает, в частности, что турценры и туалеты на территории данного природоохранного объекта закрыты, однако частные отели продолжают принимать туристов.

Представители Йосемитского национального парка, находящегося в Калифорнии, писали в Facebook, что доступ на большую часть его территории остается открытым. При этом значительная часть его персонала, включая уборщиков и тех сотрудников, которые помогают туристам ориентироваться в парке, не работают.