Фото: instagram.com
Участники программы "Вечерний Ургант" станцевали под песню Бенни Бенасси Satisfaction и опубликовали ролик в Instagarm-аккаунте шоу. Об этом сообщает РИА Новости.
Отметим, что ролик с хэштегом #Satisfaction длится чуть меньше минуты. Опубликованное чуть больше 20 часов назад видео посмотрели уже свыше 1,5 миллиона раз и оставили под ним более двух тысяч комментариев.
Напомним, ранее в сети появился ролик, в котором курсанты УИГА в нижнем белье танцуют под Satisfaction в помещениях общежития. Видео вызвало общественный резонанс. Так, глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что курсантов необходимо наказать. Прокуратура же не нашла оснований для отчисления молодых людей, однако к дисциплинарной ответственности могут быть привлечены сотрудники учебного заведения.
В поддержку ульяновских курсантов появилось множество роликов, в том числе записанных студентами Рязановского сельскохозяйственного техникума и молодыми людьми в футболках МЧС.
Комментарии
ну пусть на работу их возьмет, на подтанцовку
Только мне накласть, какие курсанты сняли какой ролик, кто возмутился его содержанием и кто впрягся в их поддержку?
Странно,прокуратура оставили без внимания грязные танцы курсантов в лётчинских фуражках:они же дети.Но решила наказать сотрудников учебного заведения,которые ни сном ни духом.
Голубые танцы могут поддерживать только такие же. Впрочем, по Гудкову оно и так видно.
Ургант своих видит из далека.
ну гомосятина-она и в Африке гомосятина...
Есть приколы , есть понятие офицерской чести .
Если курсанты решили повеселится , побаловаться бананом , да и выложить это на люди - пожалуйста , дураки на то и дураки - ума нет считай калека , но использовать форменные фуражки при этом это надругаться над честью мундира ( что такое честь мундира им неведомо , вот такое поколение мы вырастили своим непротивлением ) .
А те телевизионные шуты , так они и есть шуты гороховые . Это только в нашей стране - они божнИчка , на которую большинство молится , а по факту - скоморохи , ради денег уже и души и потроха продали . Шоу уродов , которые над зрителями уже не просто смеются , а ржут взахлёб , держа их за дураков , нужных им только для обогащения .
...использовать форменные фуражки при этом это надругаться над честью мундира...
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Так вот она, честь-то офицерская где таится - в фуражке!
серое говно против #satisfactionchallenge
Сняли бы студенты другого вуза-все бы смеялись и называли их талантами. А лётчик должен ходить в мундире, молиться на него, есть только здоровую пищу, на пляже не показываться, не улыбаться, телевизор не смотреть, там же дом-2 и сериалы ни о чём. Люди, они же живут здесь, а не на Луне или в Корее, где порядки похожи на концлагерные. Что им показывают взрослые по ТВ, то они и копируют. Главное, чтобы поняли, что это шелуха, остались людьми и научились быть хорошими лётчиками. Надеюсь, им уроком будет их шутка, недостойная их профессии.
Хоть один интересуется ориентацией пилота, когда покупает билеты? Или врача, когда берет направление? А кроме того, как еду на работу/с работы человек 3-4 за рулем насчитываю, у которых, в плане ориентации, гораздо хуже все, чем у пацанов. Они то просто пошутили
И да. Сделайте ремонт в общагах, прежде чем о чести мундира рот открывать.
От танца курсантов не в восторге. Пошленько, мерзко. Испортили отличный клип и песню Бенни Бенасси Satisfaction отвратительной тряской ягодичными мышцами. Им надо уроки хореографии ввести, чтобы попадали в такт музыки, и экзамен принимать потом.
танцы для геев, этот ролик вообще пишут, что с порно сайта, да ясно для кого пляшут, для кого банан, поэтому зачищать не будут, поучительных работ тоже не будет
а так к слову да у нас такая страна в фуражке гей танец, спортсмены нейтральные, страна без чести, достоинства, патриотизма, без флага, без гимна, это всё приветствуется на высшем уровне с чем всех поздравляю, дальше будет хуже
Хоть один интересуется ориентацией пилота, когда покупает билеты? Или врача, когда берет направление? А кроме того, как еду на работу/с работы человек 3-4 за рулем насчитываю, у которых, в плане ориентации, гораздо хуже все, чем у пацанов. Они то просто пошутили
Все правильно сказали.При чем у многих и коллеги явно такие же, как те , кого они боятся. Но в Интернете их пугают будущие летчики. Которым до штурвала еще лет пять минимум гранит знаний грызть.
21.01.2018 15:26
гость
+100000000000000000000!!!
Клип курсантов выглядит пошленько, на мой взгляд. Но отчислять за это - это уже путь к превращению страны в Исламское государство. Давайте без крайностей.
отвратительной тряской ягодичными мышцами. Им надо уроки хореографии ввести
Это "танец пчелок". Уже забыли?
Таки да , в фуражке . В России руку к пустой ( без фуражки) голове не прикладывают , честь не отдают .
21.01.2018 19:07
гостю 16:02
Таки да , в фуражке . В России руку к пустой ( без фуражки) голове не прикладывают , честь не отдают .
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А я наивно полагал, что офицерская честь неразрывно связана с наличием совести и мозгов.