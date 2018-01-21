Фото: instagram.com

Участники программы "Вечерний Ургант" станцевали под песню Бенни Бенасси Satisfaction и опубликовали ролик в Instagarm-аккаунте шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что ролик с хэштегом #Satisfaction длится чуть меньше минуты. Опубликованное чуть больше 20 часов назад видео посмотрели уже свыше 1,5 миллиона раз и оставили под ним более двух тысяч комментариев.

Напомним, ранее в сети появился ролик, в котором курсанты УИГА в нижнем белье танцуют под Satisfaction в помещениях общежития. Видео вызвало общественный резонанс. Так, глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что курсантов необходимо наказать. Прокуратура же не нашла оснований для отчисления молодых людей, однако к дисциплинарной ответственности могут быть привлечены сотрудники учебного заведения.

В поддержку ульяновских курсантов появилось множество роликов, в том числе записанных студентами Рязановского сельскохозяйственного техникума и молодыми людьми в футболках МЧС.