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Новости

"Вечерний Ургант" снял ролик в поддержку ульяновских курсантов

, ИА "Амител"
Короткий ролик посмотрели более 1,5 миллиона раз

Фото: instagram.com

Участники программы "Вечерний Ургант" станцевали под песню Бенни Бенасси Satisfaction и опубликовали ролик в Instagarm-аккаунте шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что ролик с хэштегом #Satisfaction длится чуть меньше минуты. Опубликованное чуть больше 20 часов назад видео посмотрели уже свыше 1,5 миллиона раз и оставили под ним более двух тысяч комментариев.

Напомним, ранее в сети появился ролик, в котором курсанты УИГА в нижнем белье танцуют под Satisfaction в помещениях общежития. Видео вызвало общественный резонанс. Так, глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что курсантов необходимо наказать. Прокуратура же не нашла оснований для отчисления молодых людей, однако к дисциплинарной ответственности могут быть привлечены сотрудники учебного заведения.

В поддержку ульяновских курсантов появилось множество роликов, в том числе записанных студентами Рязановского сельскохозяйственного техникума и молодыми людьми в футболках МЧС.

 

#Satisfaction

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2018 13:34
- гость -

ну пусть на работу их возьмет, на подтанцовку

0  0
21.01.2018 13:34
- гость -

Только мне накласть, какие курсанты сняли какой ролик, кто возмутился его содержанием и кто впрягся в их поддержку?

0  0
21.01.2018 13:51
- гость -

Странно,прокуратура оставили без внимания грязные танцы курсантов в лётчинских фуражках:они же дети.Но решила наказать сотрудников учебного заведения,которые ни сном ни духом.

0  0
21.01.2018 13:58
- гость -

Голубые танцы могут поддерживать только такие же. Впрочем, по Гудкову оно и так видно.

0  0
21.01.2018 14:28
.

Ургант своих видит из далека.

0  0
21.01.2018 14:51
петя Хрюкин

ну гомосятина-она и в Африке гомосятина...

0  0
21.01.2018 15:26
гость

Есть приколы , есть понятие офицерской чести .
Если курсанты решили повеселится , побаловаться бананом , да и выложить это на люди - пожалуйста , дураки на то и дураки - ума нет считай калека , но использовать форменные фуражки при этом это надругаться над честью мундира ( что такое честь мундира им неведомо , вот такое поколение мы вырастили своим непротивлением ) .
А те телевизионные шуты , так они и есть шуты гороховые . Это только в нашей стране - они божнИчка , на которую большинство молится , а по факту - скоморохи , ради денег уже и души и потроха продали . Шоу уродов , которые над зрителями уже не просто смеются , а ржут взахлёб , держа их за дураков , нужных им только для обогащения .

0  0
21.01.2018 16:02
:)

...использовать форменные фуражки при этом это надругаться над честью мундира...
_____________
Так вот она, честь-то офицерская где таится - в фуражке!

0  0
21.01.2018 16:18
АЕ

серое говно против #satisfactionchallenge

0  0
21.01.2018 16:32
- гость -

Сняли бы студенты другого вуза-все бы смеялись и называли их талантами. А лётчик должен ходить в мундире, молиться на него, есть только здоровую пищу, на пляже не показываться, не улыбаться, телевизор не смотреть, там же дом-2 и сериалы ни о чём. Люди, они же живут здесь, а не на Луне или в Корее, где порядки похожи на концлагерные. Что им показывают взрослые по ТВ, то они и копируют. Главное, чтобы поняли, что это шелуха, остались людьми и научились быть хорошими лётчиками. Надеюсь, им уроком будет их шутка, недостойная их профессии.

0  0
21.01.2018 16:46
- гость -

Хоть один интересуется ориентацией пилота, когда покупает билеты? Или врача, когда берет направление? А кроме того, как еду на работу/с работы человек 3-4 за рулем насчитываю, у которых, в плане ориентации, гораздо хуже все, чем у пацанов. Они то просто пошутили

И да. Сделайте ремонт в общагах, прежде чем о чести мундира рот открывать.

0  0
21.01.2018 16:50
Гость. Просто гость.

От танца курсантов не в восторге. Пошленько, мерзко. Испортили отличный клип и песню Бенни Бенасси Satisfaction отвратительной тряской ягодичными мышцами. Им надо уроки хореографии ввести, чтобы попадали в такт музыки, и экзамен принимать потом.

0  0
21.01.2018 17:21
- гость -

танцы для геев, этот ролик вообще пишут, что с порно сайта, да ясно для кого пляшут, для кого банан, поэтому зачищать не будут, поучительных работ тоже не будет
а так к слову да у нас такая страна в фуражке гей танец, спортсмены нейтральные, страна без чести, достоинства, патриотизма, без флага, без гимна, это всё приветствуется на высшем уровне с чем всех поздравляю, дальше будет хуже

0  0
21.01.2018 17:51
- гость -

Хоть один интересуется ориентацией пилота, когда покупает билеты? Или врача, когда берет направление? А кроме того, как еду на работу/с работы человек 3-4 за рулем насчитываю, у которых, в плане ориентации, гораздо хуже все, чем у пацанов. Они то просто пошутили

Все правильно сказали.При чем у многих и коллеги явно такие же, как те , кого они боятся. Но в Интернете их пугают будущие летчики. Которым до штурвала еще лет пять минимум гранит знаний грызть.

0  0
21.01.2018 18:14
- гость -

21.01.2018 15:26
гость

+100000000000000000000!!!

0  0
21.01.2018 18:33
- гость -

Клип курсантов выглядит пошленько, на мой взгляд. Но отчислять за это - это уже путь к превращению страны в Исламское государство. Давайте без крайностей.

0  0
21.01.2018 19:06
- гость -

отвратительной тряской ягодичными мышцами. Им надо уроки хореографии ввести

Это "танец пчелок". Уже забыли?

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21.01.2018 19:07
гостю 16:02

Таки да , в фуражке . В России руку к пустой ( без фуражки) голове не прикладывают , честь не отдают .

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21.01.2018 19:42
:)

21.01.2018 19:07
гостю 16:02
Таки да , в фуражке . В России руку к пустой ( без фуражки) голове не прикладывают , честь не отдают .
_________
А я наивно полагал, что офицерская честь неразрывно связана с наличием совести и мозгов.

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