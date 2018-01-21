Фото: vk.com

Командир 55-й экспедиции Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров совершил полет на пылесосе по станции. Соответствующий ролик появился в посвященном космонавту сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Шкаплеров отметил, что его часто спрашивают, летают ли космонавты на пылесосе, но сам он никогда не пробовал. "Тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса", — добавил россиянин.

В опубликованном видео на фоне звучит композиция I Believe I Can Fly ("Я верю, что могу летать") Ар Келли.

"Лента.ру" напоминает, что возглавляемая Шкаплеровым экспедиция стартовала 17 декабря 2017 года. В состав основного экипажа также вошли космонавт из США Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.