Фото: vk.com
Командир 55-й экспедиции Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров совершил полет на пылесосе по станции. Соответствующий ролик появился в посвященном космонавту сообществе в соцсети "ВКонтакте".
Шкаплеров отметил, что его часто спрашивают, летают ли космонавты на пылесосе, но сам он никогда не пробовал. "Тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса", — добавил россиянин.
В опубликованном видео на фоне звучит композиция I Believe I Can Fly ("Я верю, что могу летать") Ар Келли.
"Лента.ру" напоминает, что возглавляемая Шкаплеровым экспедиция стартовала 17 декабря 2017 года. В состав основного экипажа также вошли космонавт из США Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.
Комментарии
Круто, наши люди самые свободные !
Я подписана на всех наших космонавтов в Инстаграмме.. они все каждыйлый день прекрасные фотки и видео выкладывают
Отсос пылесосом это сильно, только космонавты на такое могут решиться, но результат и кайф судя по видео 100%ый.
В голове сам собой зазвучал голос М.Задорного " только наши люди.."
Алкоголь? когда члены МКС спали?
у курсантов летунов пример берут, зачет.