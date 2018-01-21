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21 января 1775 года в Москве на Болотной площади был казнен Емельян Пугачев. Его, как и ближайшего сподвижника Афанасия Перфильева, четверовали. Это был последний случай в истории Российской империи, когда применялся подобный вид казни.
Донской казак Емельян Пугачев стал предводителем Крестьянской войны 1773-1775 годов. Назвавшись "императором Петром III", он поднял восстание уральских казаков, которое очень быстро превратилось в крупное крестьянское восстание, самое большое в истории дореволюционной России.
Осенью 1774 года Пугачев был разбит и с остатками войска бежал. В сентябре Емельян Пугачев был передан властям некоторыми своими соратниками в обмен на помилование. Сначала он содержался под следствием в Яицком городке, а затем был отправлен в Симбирск. Здесь Пугачева вновь допрашивали в течение нескольких дней и впервые к нему применили пытки, в результате которых он оговорил себя и своих сподвижников.
В начале ноября Пугачев был перевезен в Москву и помещен в подвале здания Монетного двора у Воскресенских ворот Китай-города. Вместе с ним для проведения генерального следствия были доставлены и все оставшиеся в живых плененные участники восстания. После нескольких заседаний суд приговорил Пугачева к смертной казни: "Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь".
Казнь состоялась 21 января 1775 года в Москве на Болотной площади. По рассказам современников, на ней присутствовало очень много народу, стоял лютый мороз. По прочтении манифеста Пугачев, стоя на эшафоте, перекрестился на соборы, поклонился на все стороны и покаялся перед народом. Затем отрубленная палачом голова была показана народу и оказалась на спице, остальные части тела – на колесе.
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Кстати, палач имел тайное указание от Екатерины II сократить мучения осужденных, поэтому Пугачеву с Перфильевым сначала отсекли головы, а лишь потом четвертовали. Их отрубленные части тела разнесли по московским заставам и через день сожгли, и палачи развеяли пепел.
После казни Пугачёва все его родственники сменили фамилию на Сычёв. Первую жену Пугачёва Софью и детей Трофима, Аграфену и Христину, а также вторую жену - Устинью — приговорили к содержанию в Кексгольмской крепости.
Комментарии
Интересно, где сейчас потомки Пугачева?
"Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь".
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А вы говорите Путин плохо себя ведёт Навальный то с руками, ногами и головой ходит.
Алка поет
если б навальный войско собрал да на кремль пошел то голова его там же где и у емельяна была)
Красивые политтехнологии, стоя апплодирую! Теперь же мало кто сообразит, что казнили его на Красной, а не на болотной ((
У ряженых всегда так. Особенно кто против законной власти прет. Казаков никогда не жалели в России, эти клоуны всегда увивались у власти и имели потешный и жалкий вид. Попытавшись украсть внешний мундир и оружие у горцев, лихость у украинцев, ум и расчетливость у ляхов, так и остались по сути забулдыгами и лентяями, промышлявшими разбоем и грабежами. Это не раз подтверждала российская история.