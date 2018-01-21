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21 января 1775 года в Москве на Болотной площади был казнен Емельян Пугачев. Его, как и ближайшего сподвижника Афанасия Перфильева, четверовали. Это был последний случай в истории Российской империи, когда применялся подобный вид казни.

Донской казак Емельян Пугачев стал предводителем Крестьянской войны 1773-1775 годов. Назвавшись "императором Петром III", он поднял восстание уральских казаков, которое очень быстро превратилось в крупное крестьянское восстание, самое большое в истории дореволюционной России.

Осенью 1774 года Пугачев был разбит и с остатками войска бежал. В сентябре Емельян Пугачев был передан властям некоторыми своими соратниками в обмен на помилование. Сначала он содержался под следствием в Яицком городке, а затем был отправлен в Симбирск. Здесь Пугачева вновь допрашивали в течение нескольких дней и впервые к нему применили пытки, в результате которых он оговорил себя и своих сподвижников.

В начале ноября Пугачев был перевезен в Москву и помещен в подвале здания Монетного двора у Воскресенских ворот Китай-города. Вместе с ним для проведения генерального следствия были доставлены и все оставшиеся в живых плененные участники восстания. После нескольких заседаний суд приговорил Пугачева к смертной казни: "Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь".

Казнь состоялась 21 января 1775 года в Москве на Болотной площади. По рассказам современников, на ней присутствовало очень много народу, стоял лютый мороз. По прочтении манифеста Пугачев, стоя на эшафоте, перекрестился на соборы, поклонился на все стороны и покаялся перед народом. Затем отрубленная палачом голова была показана народу и оказалась на спице, остальные части тела – на колесе.

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Кстати, палач имел тайное указание от Екатерины II сократить мучения осужденных, поэтому Пугачеву с Перфильевым сначала отсекли головы, а лишь потом четвертовали. Их отрубленные части тела разнесли по московским заставам и через день сожгли, и палачи развеяли пепел.

После казни Пугачёва все его родственники сменили фамилию на Сычёв. Первую жену Пугачёва Софью и детей Трофима, Аграфену и Христину, а также вторую жену - Устинью — приговорили к содержанию в Кексгольмской крепости.