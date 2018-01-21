Фото: vk.com/barneos22

Серьезный пожар произошел в Барнауле на площади Свободы. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте",

В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило дежурному в 12:50. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания на крыше. В борьбе с огнем участвуют 79 человек и 25 единиц техники.

Подчеркивается, что загоревшаяся постройка полностью деревянная, огонь перекинулся на внутренние помещения.

В сообществе уточняется, что загоревшееся здание является Конторой купца Морозова конца XIX века. Оно входит в комплекс памятников архитектуры середины — конца XIX века и является объектом культурного наследия, памятником деревянного зодчества.