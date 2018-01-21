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Новости

Очевидцы: историческое здание загорелось в Барнауле на площади Свободы

, ИА "Амител"
Причиной пожара стало замыкание

Фото: vk.com/barneos22

Серьезный пожар произошел в Барнауле на площади Свободы. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте",

В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило дежурному в 12:50. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания на крыше. В борьбе с огнем участвуют 79 человек и 25 единиц техники.

Подчеркивается, что загоревшаяся постройка полностью деревянная, огонь перекинулся на внутренние помещения.

В сообществе уточняется, что загоревшееся здание является Конторой купца Морозова конца XIX века. Оно входит в комплекс памятников архитектуры середины — конца XIX века и является объектом культурного наследия, памятником деревянного зодчества.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2018 14:36
- гость -

Кому то земелька понадобилась в центре. У нас просто так ни чего не горит

0  0
21.01.2018 14:37
- гость -

А замыкание, это в пользу бедных

0  0
21.01.2018 14:55
- гость -

В новомихайловке сегодня ночью дом сгорел двое погибших, ждём репортаж от амика.

0  0
21.01.2018 14:59
гость

Площадку под строительство нового ЖК готовят ?
" А Васька слушает -да ест " - это про наши власти , всё понимают , но не противодействуют , а значит поддерживают .

0  0
21.01.2018 15:04
яр

ждём новости об элитной новостройки по этому адресу?

0  0
21.01.2018 15:05
- гость -

церкву на площади свободы хотели строить.

0  0
21.01.2018 15:20
- гость -

http://www.amic.ru/news/374447

0  0
21.01.2018 15:32
- гость -

Замыкание - обогревались?

0  0
21.01.2018 15:43
- гость -

Мог банально заискрить выключатель.
У нас год назад поставленный выключатель (еще относительно новый), через который проходит питание потолочного освещения с двумя лампами (нагрузка никогда не была более чем 150 Вт), вдруг загорелся и огонь стал подниматься по изоляции проводов под гипсокартоном. Выгорело вверх около полуметра, пока выломали гипсокартон, отрубили автоматы и залили водой.
А если бы дом деревянный был? А если бы ночью загорелось?

Вообще на ровном месте вспыхнуло там, где сроду не ожидали.

0  0
21.01.2018 15:45
15:43

Причем при ремонте год назад просили электриков поставить качественный выключатель, и слупили за него (не считая работы!) рублей 300-500, т.е. достаточно прилично.

0  0
21.01.2018 15:48
- гость -

Ну у вас там явно под гипсом что то было звукоизоляция утеплитель, результат...

0  0
21.01.2018 15:49
- гость -

Гипсакартон это кака

0  0
21.01.2018 16:01
гости

а властям по хрен вся эта история края их только ТЦ и туристы интересуют.вот это и будет губер туристам казать.Что можно ждать от жуликов,воров и мошенников эту власть точно не интересна судьба края да страны в целом.Если в марте ни свегнут ЕР в апреле будет полнейший пипец-факт.

0  0
21.01.2018 16:27
- гость -

Действительно....

0  0
21.01.2018 16:31
- гость -

У нас год назад поставленный выключатель (еще относительно новый), через который проходит питание потолочного освещения с двумя лампами (нагрузка никогда не была более чем 150 Вт), вдруг загорелся и огонь стал подниматься по изоляции проводов под гипсокартоном.
-------

Такое возможно только если при монтаже были грубо нарушены ПУЭ.

0  0
21.01.2018 18:42
- гость -

Здание можно было спасти, мы были там в час дня, когда пламя не распространилось даже на крышу, и слышали, как пожарные кричали, что вода не идет..На месте было 5 машин, но толку никакого. Вода из шлангов шла с огромными перебоями тонкой струйкой. Все очевидцы были в шоке от работы пожарных

0  0
21.01.2018 19:05
- гость -

Холодно всё таки, вода правда мёрзнет.

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