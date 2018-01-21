Фото: vk.com/barneos22

Очевидцы поделились фотографиями и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле. Также они отметили, что дым от пожара видно почти в каждой точке города. Соответствующие материалы опубликованы в сообществе Banraul 22 во "ВКонтакте".

Участники сообщества отмечают, что дым начал подниматься на Гору.

Также уточняется, что пожар произошел в историческом здании конца XIX века, расположенном по адресу: Ползунова, 31. С огнем на месте борются 79 человек и 25 единиц техники.

Добавим, что объект является памятником деревянного зодчества.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании располагались восемь организаций, в том числе магазин сантехники, магазин запчастей для бытовой техники, ритуальный магазин и другие.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в воскресенье, 21 января, около 12:50.