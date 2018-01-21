Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы поделились фотографиями и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле. Также они отметили, что дым от пожара видно почти в каждой точке города. Соответствующие материалы опубликованы в сообществе Banraul 22 во "ВКонтакте".
Участники сообщества отмечают, что дым начал подниматься на Гору.
Также уточняется, что пожар произошел в историческом здании конца XIX века, расположенном по адресу: Ползунова, 31. С огнем на месте борются 79 человек и 25 единиц техники.
Добавим, что объект является памятником деревянного зодчества.
Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании располагались восемь организаций, в том числе магазин сантехники, магазин запчастей для бытовой техники, ритуальный магазин и другие.
Напомним, сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в воскресенье, 21 января, около 12:50.
Комментарии
Выжигают деревянные постройки...
да оно само просилось, чтобы его снесли. Весь вид портит. Поди поджег кто-то?!
Здание было в ужасном состоянии, хотя было достаточно колоритным, ансамбль пл. Свободы давно испоганен новоделом, жаль но ничего не поделаешь
"...Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов". (С)
Сносить будут, клад в подвале найдут. А под фундаментом могилу Ползунова
Истинно вам говорю.
Ну вот и место под Петропавловский собор освободилось.
Как пожарные стоят и на пожар смотрят - видно , как тушат - нет . Видимо приказ исполняют - подождать когда сгорит , а потом немного водичкой полить .
Ну вот, есть местечко под новый торговый центр.
Как пожарные стоят и на пожар смотрят - видно , как тушат - нет . Видимо приказ исполняют - подождать когда сгорит , а потом немного водичкой полить .
А чего там спасать-то? Их задача не допустить распространения пламени на другие участки.
Врядли это поджог. Место коммерчески не интересное. Рядом куча объектов продать не могут и за дешево. А опыт поджегателей плачевный. Редко это является аргументом для выкупа. Так что мое ИМХО 99.9% что это не коммерческий поджог. Да такое ночью жгут а не днем ))). Думаю все чисто.
Вот и заказчик проявился
в Ростове-папе говнярку 150 домов днём сожгли при полном бездействии пожарных и в сговоре с властями и застройщиками.
Согласен с Денисом. Место с коммерческой стороны никакое! После закрытия старого базара вся привлекательность торговли упала. Практически все объекты вокруг на продаже и давно,не берут! Кому этот участок даром нужен. Слыхал Храм возвести где то там хотели?
Вот росгостехнадзор постоянно ходит предпринимателей города штрафует, а вот памятник деревянного зодчества не проверили или плохо проверили. Как так получилось?
Поджег очевидный,а Денис со своим согласным с Денисом- заинтересованные чувачки)))
Пока место никому не понадобится дом не загорится.
В чем очевидный искать черную кошку в темной комнате
расчищают место под парковку?
Загорелось, говорят, с крыши? А помните, несколько лет назад чуть не каждый день горели дома в частном секторе на месте нынешних многоэтажек у парка Изумрудный? Там пожары тоже начинались внезапно и всегда - с крыши. А потом один мужик нашел на чердаке следы какого-то таинственного самовоспламеняющегося порошка. Об этом даже в нашей местной прессе писали. ну вот после этого пожары резко прекратились.
таинственного самовоспламеняющегося порошка
и инопланетная тарелка...
там пара нормальных магазинов была...((
Теперь торговый центр построят!
Теперь торговый центр построят!
Тушат до сих пор. Увидел новость и через 3 часа сел на трамвай и поехали с семьей посмотреть. Машин было больше 15 людей больше сотни. То есть после возгорания через 5 часов ничего не изменилось. Огонь был большой. Зашли погреться в "Поместье" и ужаснулись. Практически пустой магазин. Мебели нет. Хоть сегодня сноси. Час погрелись и ничего не изменилось на Ползунова 31 . Пожар только усилился. Сейчас смотрю в окно, а пожар продолжается хотя уже и темнеет. Странно как-то все.
Новоделом от имени Деринга, наприпер магазин Поместье, чем не щедевр классицизма,
А , вообще, жаль ипэшников погорельцев, убытки и страдания у них
С Денисом не знаком ,а уж интересов там точно нет. Райончик мёртвый почти в прямом смысле! Торговли нет там,все бегут кто может,посмотрите,зайдите в Поместье-два этажа пустых! А в плане жилья: вы хотели бы там жить? Вечером никого,как на кладбище ночью! Инфраструктуры для жизни нет,ни садика ,ни школы! Вроде центр,а караул!
21.01.2018 18:43
фрс
Садик есть. По другой стороне Ползунова в сторону Ленинского. Каждое утро наблюдаю родителей высаживающих ребятишек. Но что он из себя представляет я не знаю.
Торговли нет там,все бегут кто может,посмотрите,зайдите в Поместье-два этажа пустых!
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Карлин с его туркластером не вечен. Более 150 лет там торговля прекрасна шла, и скорее всего всё вернётся на свои места.
На машине не подъехать, все дороги перекрыты милицией. Выжигают дом дотла. Говорят, черковь хотят построить.
"Карлин с его туркластером не вечен"
Так можно договориться и до того, что и Путин с Едром не вечен!
сколь мимо проходил, все думал как близко окна дома к тропинке
очевидно, не мне одному этот дом бросался в глаза
21.01.2018 18:43
фрс
... Вроде центр,а караул!
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Да какое там! Если и был там когда центр - так это годов до 50-х. Когда одним из развлечений было сходить на ярманку, чтобы поторговать своим.
Потом центр стал там, где исполком - краевая администрация, театры, парки. И это длилось достаточно долго.
А сейчас центр Барнаула там, где торгово-развлекательные площадки. Так что район Старого базара сегодня - это задворки Барнаула, промзона.
Ужас. Я в этом магазине закупался сантехникой недорого.
нормальный магаз был.. и по велозапчастям и по железкам для электротехники... жаль(((
А сейчас центр Барнаула там, где торгово-развлекательные площадки. Так что район Старого базара сегодня - это задворки Барнаула, промзона.
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вот с помощью такой нехитрой технологии застроят эту промзону высотками и появятся и люди... и никому ваш индустриальный район нужен не будет