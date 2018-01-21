Воскресенье, 21 Январь, 21:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
741180
-30°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

Опубликовано фото и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле

, ИА "Амител"
Загоревшееся здание расположено по адресу: Ползунова, 31

Фото: vk.com/barneos22

Очевидцы поделились фотографиями и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле. Также они отметили, что дым от пожара видно почти в каждой точке города. Соответствующие материалы опубликованы в сообществе Banraul 22 во "ВКонтакте".

Участники сообщества отмечают, что дым начал подниматься на Гору. 

Также уточняется, что пожар произошел в историческом здании конца XIX века, расположенном по адресу: Ползунова, 31. С огнем на месте борются 79 человек и 25 единиц техники.

Добавим, что объект является памятником деревянного зодчества.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании располагались восемь организаций, в том числе магазин сантехники, магазин запчастей для бытовой техники, ритуальный магазин и другие.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в воскресенье, 21 января, около 12:50.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.01.2018 15:10
гость

Выжигают деревянные постройки...

0  0
21.01.2018 15:16
гость

да оно само просилось, чтобы его снесли. Весь вид портит. Поди поджег кто-то?!

0  0
21.01.2018 15:17
- гость -

Здание было в ужасном состоянии, хотя было достаточно колоритным, ансамбль пл. Свободы давно испоганен новоделом, жаль но ничего не поделаешь

0  0
21.01.2018 15:17
:)

"...Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов". (С)

0  0
21.01.2018 15:21
- гость -

Сносить будут, клад в подвале найдут. А под фундаментом могилу Ползунова
Истинно вам говорю.

0  0
21.01.2018 15:26
- гость -

Ну вот и место под Петропавловский собор освободилось.

0  0
21.01.2018 15:35
гость

Как пожарные стоят и на пожар смотрят - видно , как тушат - нет . Видимо приказ исполняют - подождать когда сгорит , а потом немного водичкой полить .

0  0
21.01.2018 15:46
- гость -

Ну вот, есть местечко под новый торговый центр.

0  0
21.01.2018 15:47
- гость -

Как пожарные стоят и на пожар смотрят - видно , как тушат - нет . Видимо приказ исполняют - подождать когда сгорит , а потом немного водичкой полить .

А чего там спасать-то? Их задача не допустить распространения пламени на другие участки.

0  0
21.01.2018 15:48
Денис

Врядли это поджог. Место коммерчески не интересное. Рядом куча объектов продать не могут и за дешево. А опыт поджегателей плачевный. Редко это является аргументом для выкупа. Так что мое ИМХО 99.9% что это не коммерческий поджог. Да такое ночью жгут а не днем ))). Думаю все чисто.

0  0
21.01.2018 15:53
гость

Вот и заказчик проявился

0  0
21.01.2018 16:00
- гость -

в Ростове-папе говнярку 150 домов днём сожгли при полном бездействии пожарных и в сговоре с властями и застройщиками.

0  0
21.01.2018 16:14
фрс

Согласен с Денисом. Место с коммерческой стороны никакое! После закрытия старого базара вся привлекательность торговли упала. Практически все объекты вокруг на продаже и давно,не берут! Кому этот участок даром нужен. Слыхал Храм возвести где то там хотели?

0  0
21.01.2018 16:20
- гость -

Вот росгостехнадзор постоянно ходит предпринимателей города штрафует, а вот памятник деревянного зодчества не проверили или плохо проверили. Как так получилось?

0  0
21.01.2018 16:33
- гость -

Поджег очевидный,а Денис со своим согласным с Денисом- заинтересованные чувачки)))

0  0
21.01.2018 16:46
- гость -

Пока место никому не понадобится дом не загорится.

0  0
21.01.2018 16:49
Алексей

В чем очевидный искать черную кошку в темной комнате

0  0
21.01.2018 17:09
- гость -

расчищают место под парковку?

0  0
21.01.2018 17:18
- гость -

Загорелось, говорят, с крыши? А помните, несколько лет назад чуть не каждый день горели дома в частном секторе на месте нынешних многоэтажек у парка Изумрудный? Там пожары тоже начинались внезапно и всегда - с крыши. А потом один мужик нашел на чердаке следы какого-то таинственного самовоспламеняющегося порошка. Об этом даже в нашей местной прессе писали. ну вот после этого пожары резко прекратились.

0  0
21.01.2018 17:32
- гость -

таинственного самовоспламеняющегося порошка

и инопланетная тарелка...

0  0
21.01.2018 17:40
- гость -

там пара нормальных магазинов была...((

0  0
21.01.2018 17:53
- гость -

Теперь торговый центр построят!

0  0
21.01.2018 17:53
- гость -

Теперь торговый центр построят!

0  0
21.01.2018 17:58
Барнаулец

Тушат до сих пор. Увидел новость и через 3 часа сел на трамвай и поехали с семьей посмотреть. Машин было больше 15 людей больше сотни. То есть после возгорания через 5 часов ничего не изменилось. Огонь был большой. Зашли погреться в "Поместье" и ужаснулись. Практически пустой магазин. Мебели нет. Хоть сегодня сноси. Час погрелись и ничего не изменилось на Ползунова 31 . Пожар только усилился. Сейчас смотрю в окно, а пожар продолжается хотя уже и темнеет. Странно как-то все.

0  0
21.01.2018 17:59
Джошуа

Новоделом от имени Деринга, наприпер магазин Поместье, чем не щедевр классицизма,

0  0
21.01.2018 18:02
Интекс

А , вообще, жаль ипэшников погорельцев, убытки и страдания у них

0  0
21.01.2018 18:43
фрс

С Денисом не знаком ,а уж интересов там точно нет. Райончик мёртвый почти в прямом смысле! Торговли нет там,все бегут кто может,посмотрите,зайдите в Поместье-два этажа пустых! А в плане жилья: вы хотели бы там жить? Вечером никого,как на кладбище ночью! Инфраструктуры для жизни нет,ни садика ,ни школы! Вроде центр,а караул!

0  0
21.01.2018 18:55
- гость -


21.01.2018 18:43
фрс


Садик есть. По другой стороне Ползунова в сторону Ленинского. Каждое утро наблюдаю родителей высаживающих ребятишек. Но что он из себя представляет я не знаю.

0  0
21.01.2018 19:12
- гость -

Торговли нет там,все бегут кто может,посмотрите,зайдите в Поместье-два этажа пустых!
-----------------

Карлин с его туркластером не вечен. Более 150 лет там торговля прекрасна шла, и скорее всего всё вернётся на свои места.

0  0
21.01.2018 19:13
- гость -

На машине не подъехать, все дороги перекрыты милицией. Выжигают дом дотла. Говорят, черковь хотят построить.

0  0
21.01.2018 19:20
- гость -

"Карлин с его туркластером не вечен"

Так можно договориться и до того, что и Путин с Едром не вечен!

0  0
21.01.2018 19:31
- гость -

сколь мимо проходил, все думал как близко окна дома к тропинке
очевидно, не мне одному этот дом бросался в глаза

0  0
21.01.2018 19:40
- гость -

21.01.2018 18:43
фрс
... Вроде центр,а караул!
______________
Да какое там! Если и был там когда центр - так это годов до 50-х. Когда одним из развлечений было сходить на ярманку, чтобы поторговать своим.
Потом центр стал там, где исполком - краевая администрация, театры, парки. И это длилось достаточно долго.

А сейчас центр Барнаула там, где торгово-развлекательные площадки. Так что район Старого базара сегодня - это задворки Барнаула, промзона.

0  0
21.01.2018 19:54
- гость -

Ужас. Я в этом магазине закупался сантехникой недорого.

0  0
21.01.2018 19:55
- гость -

нормальный магаз был.. и по велозапчастям и по железкам для электротехники... жаль(((

0  0
21.01.2018 20:47
- гость -

А сейчас центр Барнаула там, где торгово-развлекательные площадки. Так что район Старого базара сегодня - это задворки Барнаула, промзона.
---
вот с помощью такой нехитрой технологии застроят эту промзону высотками и появятся и люди... и никому ваш индустриальный район нужен не будет

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:04
СМИ сообщили об обстреле пассажирского автобуса в Донбассе военными Украины 0
20:04
Барнаульцы приняли активное участие в акции по сбору живых елок 0
19:53
Любитель суши в США извлек из своего тела полутораметрового червя 2
19:29
Масштабный пожар на площади Свободы в Барнауле удалось ликвидировать 5
18:59
Посол США в Москве принял участие в крещенских купаниях 3
18:25
Туман и 44-градусный мороз прогнозируют в Алтайском крае 22 января 7
17:56
Два пассажирских самолета опасно сблизились рядом с Москвой 4
17:29
Курды призвали Россию остановить военную операцию Турции в Африне 2
16:59
СМИ: Apple начала обменивать смартфоны iPhone 6 Plus на улучшенные модели 0
16:28
Новосибирские полицейские спасли двоих замерзавших на трассе водителей 8
15:59
СМИ: турецкие танки вошли в сирийский Африн 13
15:30
11-летний школьник насмерть замерз в Удмуртии 1
14:57
Опубликовано фото и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле 36
14:32
Четвертовали на Болотной: как прошла казнь бунтаря Пугачева в Москве 6
14:23
Очевидцы: историческое здание загорелось в Барнауле на площади Свободы 17
13:58
Российский космонавт полетал на борту МКС верхом на пылесосе 6
13:29
"Вечерний Ургант" снял ролик в поддержку ульяновских курсантов 19
12:59
Статую Свободы закрыли для туристов из-за приостановки работы правительства 0
11:53
СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гаваям 1
11:30
Пострадавшая учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии 6
11:29
Алтайские лыжники примут участие во всероссийской спортивной акции 1
10:57
Эксперт предсказал снятие смартфона iPhone X с производства 0
10:29
Курды сообщили о девяти жертвах авиаударов со стороны турецких ВВС 6
09:53
Алтайские полицейские раскрыли кражу аккумулятора спустя пять месяцев 4
09:35
Специалисты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в 2017 году 9
09:07
Денис Майданов исполнит в Барнауле песни из программы "Ничего не жаль" 0
08:54
80-летняя женщина безвестно пропала в Новоалтайске 2
08:35
СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя 34
08:18
Как пересчитать плату за свет, если отсутствовал дома длительное время 6
08:04
Комедию "Самая-самая" с известными артистами покажут в Барнауле 0
07:50
Отправлять ли ребенка в школу в сильные морозы 0
07:34
АлтГУ обновил на треть свой Ученый совет, сократив общее число членов до 53 1
07:19
Проектирование корпуса АлтГУ у площади Сахарова могут начать в 2018 году 26
07:03
Коттедж рядом со страусиным ранчо продают в Барнауле за 10 млн рублей 9
06:48
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 32
06:32
9 фактов о снеге: почему он становится розовым и за что его не любят рыбы 1
06:17
Международный день объятий: как обнимаются политики 0
06:01
Ночью -43, днем -35: аномальные морозы пришли в Алтайский край 9
23:18
Врачи смогли восстановить пальцы пострадавшей при ЧП в Бурятии школьнице 0
22:05
Волонтеры ведут поиски пропавшего почти неделю назад рубцовчанина 0
21:20
Шторм частично разрушил Олимпийскую набережную в Сочи 1
20:23
Эрдоган объявил о начале наземной операции против Курдов в Сирии 0
19:58
Неизвестный в Новосибирске расстрелял птичьи кормушки во дворе жилого дома 6
19:29
Британская полиция задержала пьяного пилота лайнера с 300 пассажирами 5
18:58
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и убил ее 0
18:29
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП возле Аграрного университета в Барнауле 14
17:58
СМИ: скончалась оскароносная актриса из "Основного инстинкта" 0
17:29
Жительница Индии родила "ребенка-русалку" 1
16:59
СМИ: участник команды КВН скончался после победы на сочинском фестивале 2
16:30
Пожары, ДТП, энергоаварии: какие ЧС угрожают Алтаю при аномальном холоде 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.