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Тело 11-летнего школьника нашли в одном из садоводческих массивов в удмуртском Воткинске. Об этом в воскресенье, 21 января, пишет "Интерфакс", ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Собеседник агентства сообщил, что ребенок, согласно предварительным данным, замерз.

Ранее в соцсетях города сообщалось, что накануне, 20 января, мальчик вышел из школы, но домой так и не пришел.

Официальных комментариев правоохранительных органов агентству пока получить не удалось.

Подчеркивается, что в ночь на воскресенье, 21 января, столбик термометра в Воткинске опускался до -19 градусов.