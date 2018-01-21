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Турецкие танки вошли в Африн (Сирия) и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований. Об этом в воскресенье, 21 января, пишет РИА Новости со ссылкой на канал NTV и его военный источник.

Подчеркивается, что бронетехника Турции не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, отступающих от границы вглубь сирийской территории.

Ранее турецкий генштаб объявил, что начинает операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась накануне, 20 января, в 17:00 мск. Согласно данным генштаба, в ней принимали участие 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позднее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье, 21 января.

Правительство Сирии решительно осудило нападение Турции на город Африн, являющийся неотъемлемой частью Сирии, добавляет агентство.