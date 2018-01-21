Воскресенье, 21 Январь, 21:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
741180
-30°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

СМИ: турецкие танки вошли в сирийский Африн

, ИА "Амител"
Турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением

Фото: f11.pmo.ee

Турецкие танки вошли в Африн (Сирия) и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований. Об этом в воскресенье, 21 января, пишет РИА Новости со ссылкой на канал NTV и его военный источник.

Подчеркивается, что бронетехника Турции не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, отступающих от границы вглубь сирийской территории.

Ранее турецкий генштаб объявил, что начинает операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась накануне, 20 января, в 17:00 мск. Согласно данным генштаба, в ней принимали участие 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позднее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье, 21 января.

Правительство Сирии решительно осудило нападение Турции на город Африн, являющийся неотъемлемой частью Сирии, добавляет агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.01.2018 16:15
- гость -

турки берега попутали?!!!!!!!!!

0  0
21.01.2018 16:45
-гость-

ихтамнет Африн наш!

0  0
21.01.2018 17:14
- гость -

Нашим с турками так и нужно взаимодействовать, а то американцы наделают там лагерей и банд вдоль границы, а те будут обстреливать и наших и сирийцев и турок.

0  0
21.01.2018 17:19
-гость-

-гость- 17:14
Турки ведут в Африн Сирийскую свободную армию, это как раз те самые дяденьки, которых мы выбивали из Алеппо. Так что хрен редьки не слаще.

0  0
21.01.2018 18:08
- гость -

Т.е. турки фактически прорвали границу суверенного сирийского государства, за власть и страну которую защищают и гибнут россияне. Нож в спину? или помидоры в лицо? Ну, сейчас наши вступятся за свободную и независимую Сирию. Иначе и быть не может. Восстановят независимость страны, выбьют турецких оккупантов, или назовут их по другому? Многоходовочка? Не думаю, у нас нет и не может быть никогда подлых, двойных стандартов!!!!!

0  0
21.01.2018 18:35
- гость -

Ну, сейчас наши вступятся за свободную и независимую Сирию.
---------

У Вовы бабло ещё не кончилось? Хватит ещё на одну войну?

0  0
21.01.2018 18:39
гость

такими темпами, Турция до Дамаска дойдет. США скажут это же не мы, это Эрдоган, держите его семеро, вот такая многоходовочка от партнеров.

0  0
21.01.2018 18:51
- гость -

Не пора ли Асаду переезжать в Ростов?

0  0
21.01.2018 18:57
-гость-

и ничего же туркам не предъявишь, наверняка скажут, это не мы, а добровольцы, которые уволились, а танки в военторге купили

0  0
21.01.2018 19:01
- гость -

Не совсем понятно на фото? на чем турки мчатся в Сирию: на пиндосских оккупационных танках? или на российских - освободительных?

0  0
21.01.2018 19:06
гость

-гость- 19:01
не смотри на фото, турки на немецких Леопардах передвигаются

0  0
21.01.2018 19:28
- гость -

21.01.2018 19:06
гость

т.е. иными словами на пропиндосских гейевропейских натовских коалиционных танках захватывают свободную и независимую Сирию, где российские воинские подразделения на постоянной основе защищают законного, народом избранного президента страны? так правильно?

0  0
21.01.2018 20:37
- гость -

как бы вот машину бы утром завести

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:04
СМИ сообщили об обстреле пассажирского автобуса в Донбассе военными Украины 0
20:04
Барнаульцы приняли активное участие в акции по сбору живых елок 0
19:53
Любитель суши в США извлек из своего тела полутораметрового червя 2
19:29
Масштабный пожар на площади Свободы в Барнауле удалось ликвидировать 5
18:59
Посол США в Москве принял участие в крещенских купаниях 3
18:25
Туман и 44-градусный мороз прогнозируют в Алтайском крае 22 января 7
17:56
Два пассажирских самолета опасно сблизились рядом с Москвой 4
17:29
Курды призвали Россию остановить военную операцию Турции в Африне 2
16:59
СМИ: Apple начала обменивать смартфоны iPhone 6 Plus на улучшенные модели 0
16:28
Новосибирские полицейские спасли двоих замерзавших на трассе водителей 8
15:59
СМИ: турецкие танки вошли в сирийский Африн 13
15:30
11-летний школьник насмерть замерз в Удмуртии 1
14:57
Опубликовано фото и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле 36
14:32
Четвертовали на Болотной: как прошла казнь бунтаря Пугачева в Москве 6
14:23
Очевидцы: историческое здание загорелось в Барнауле на площади Свободы 17
13:58
Российский космонавт полетал на борту МКС верхом на пылесосе 6
13:29
"Вечерний Ургант" снял ролик в поддержку ульяновских курсантов 19
12:59
Статую Свободы закрыли для туристов из-за приостановки работы правительства 0
11:53
СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гаваям 1
11:30
Пострадавшая учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии 6
11:29
Алтайские лыжники примут участие во всероссийской спортивной акции 1
10:57
Эксперт предсказал снятие смартфона iPhone X с производства 0
10:29
Курды сообщили о девяти жертвах авиаударов со стороны турецких ВВС 6
09:53
Алтайские полицейские раскрыли кражу аккумулятора спустя пять месяцев 4
09:35
Специалисты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в 2017 году 9
09:07
Денис Майданов исполнит в Барнауле песни из программы "Ничего не жаль" 0
08:54
80-летняя женщина безвестно пропала в Новоалтайске 2
08:35
СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя 34
08:18
Как пересчитать плату за свет, если отсутствовал дома длительное время 6
08:04
Комедию "Самая-самая" с известными артистами покажут в Барнауле 0
07:50
Отправлять ли ребенка в школу в сильные морозы 0
07:34
АлтГУ обновил на треть свой Ученый совет, сократив общее число членов до 53 1
07:19
Проектирование корпуса АлтГУ у площади Сахарова могут начать в 2018 году 26
07:03
Коттедж рядом со страусиным ранчо продают в Барнауле за 10 млн рублей 9
06:48
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 32
06:32
9 фактов о снеге: почему он становится розовым и за что его не любят рыбы 1
06:17
Международный день объятий: как обнимаются политики 0
06:01
Ночью -43, днем -35: аномальные морозы пришли в Алтайский край 9
23:18
Врачи смогли восстановить пальцы пострадавшей при ЧП в Бурятии школьнице 0
22:05
Волонтеры ведут поиски пропавшего почти неделю назад рубцовчанина 0
21:20
Шторм частично разрушил Олимпийскую набережную в Сочи 1
20:23
Эрдоган объявил о начале наземной операции против Курдов в Сирии 0
19:58
Неизвестный в Новосибирске расстрелял птичьи кормушки во дворе жилого дома 6
19:29
Британская полиция задержала пьяного пилота лайнера с 300 пассажирами 5
18:58
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и убил ее 0
18:29
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП возле Аграрного университета в Барнауле 14
17:58
СМИ: скончалась оскароносная актриса из "Основного инстинкта" 0
17:29
Жительница Индии родила "ребенка-русалку" 1
16:59
СМИ: участник команды КВН скончался после победы на сочинском фестивале 2
16:30
Пожары, ДТП, энергоаварии: какие ЧС угрожают Алтаю при аномальном холоде 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.