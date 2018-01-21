Фото: f11.pmo.ee
Турецкие танки вошли в Африн (Сирия) и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований. Об этом в воскресенье, 21 января, пишет РИА Новости со ссылкой на канал NTV и его военный источник.
Подчеркивается, что бронетехника Турции не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, отступающих от границы вглубь сирийской территории.
Ранее турецкий генштаб объявил, что начинает операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась накануне, 20 января, в 17:00 мск. Согласно данным генштаба, в ней принимали участие 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позднее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье, 21 января.
Правительство Сирии решительно осудило нападение Турции на город Африн, являющийся неотъемлемой частью Сирии, добавляет агентство.
Комментарии
турки берега попутали?!!!!!!!!!
ихтамнет Африн наш!
Нашим с турками так и нужно взаимодействовать, а то американцы наделают там лагерей и банд вдоль границы, а те будут обстреливать и наших и сирийцев и турок.
-гость- 17:14
Турки ведут в Африн Сирийскую свободную армию, это как раз те самые дяденьки, которых мы выбивали из Алеппо. Так что хрен редьки не слаще.
Т.е. турки фактически прорвали границу суверенного сирийского государства, за власть и страну которую защищают и гибнут россияне. Нож в спину? или помидоры в лицо? Ну, сейчас наши вступятся за свободную и независимую Сирию. Иначе и быть не может. Восстановят независимость страны, выбьют турецких оккупантов, или назовут их по другому? Многоходовочка? Не думаю, у нас нет и не может быть никогда подлых, двойных стандартов!!!!!
Ну, сейчас наши вступятся за свободную и независимую Сирию.
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У Вовы бабло ещё не кончилось? Хватит ещё на одну войну?
такими темпами, Турция до Дамаска дойдет. США скажут это же не мы, это Эрдоган, держите его семеро, вот такая многоходовочка от партнеров.
Не пора ли Асаду переезжать в Ростов?
и ничего же туркам не предъявишь, наверняка скажут, это не мы, а добровольцы, которые уволились, а танки в военторге купили
Не совсем понятно на фото? на чем турки мчатся в Сирию: на пиндосских оккупационных танках? или на российских - освободительных?
-гость- 19:01
не смотри на фото, турки на немецких Леопардах передвигаются
21.01.2018 19:06
гость
т.е. иными словами на пропиндосских гейевропейских натовских коалиционных танках захватывают свободную и независимую Сирию, где российские воинские подразделения на постоянной основе защищают законного, народом избранного президента страны? так правильно?
как бы вот машину бы утром завести