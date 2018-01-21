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Два новосибирских стража порядка спасли от морозов двоих водителей. У дальнобойщика сломалась машина, а внедорожник слетел в кювет, пишет портал "НДН.Инфо" со ссылкой на ГУ МВД РФ по области.

Уточняется, что оба инцидента произошли на трассе Р-256 "Чуйский тракт" рядом с Искитимом, в трех километрах один от другого.

Так, первое ДТП произошло в субботу, 20 января. На 45-м километре трассы старший лейтенант Олег Денисов и капитан Александр Децик увидели автомобиль Toyota Highlander, который съехал в кювет. Водитель внедорожника двигался в сторону Искитима. Отмечается, что мужчина не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

Стражи порядка помогли согреться начинавшему замерзать водителю, а после этого эвакуировали внедорожник.

В трех километрах от этого места, на той же трассе, но уже в воскресенье, 21 января, помощь потребовалась водителю грузовика. Его автомобиль сломался около 4:00. В ожидании приезда техпомощи мужчина грелся в автомобиле полицейских.