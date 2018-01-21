Фото: deguninskievesti.ru
Два новосибирских стража порядка спасли от морозов двоих водителей. У дальнобойщика сломалась машина, а внедорожник слетел в кювет, пишет портал "НДН.Инфо" со ссылкой на ГУ МВД РФ по области.
Уточняется, что оба инцидента произошли на трассе Р-256 "Чуйский тракт" рядом с Искитимом, в трех километрах один от другого.
Так, первое ДТП произошло в субботу, 20 января. На 45-м километре трассы старший лейтенант Олег Денисов и капитан Александр Децик увидели автомобиль Toyota Highlander, который съехал в кювет. Водитель внедорожника двигался в сторону Искитима. Отмечается, что мужчина не справился с управлением и выехал за пределы дороги.
Стражи порядка помогли согреться начинавшему замерзать водителю, а после этого эвакуировали внедорожник.
В трех километрах от этого места, на той же трассе, но уже в воскресенье, 21 января, помощь потребовалась водителю грузовика. Его автомобиль сломался около 4:00. В ожидании приезда техпомощи мужчина грелся в автомобиле полицейских.
Комментарии
молодцы парни
Дожили то того что сердце радуется когда видишь,что?Когда люди просто занимаются своей работой.
Молодцы, что отлично занимаются своей работой. Настоящие российские офицеры, спасшие жизни людям. Честь и хвала героям!!!!!!
Что геройского то? На теплой служебной машине с рацией осуществили патруль- прямую свою обязанность.Спасибо ,что не спали на работе, в наше время и это подвиг.
Хорошо, что российские офицеры катаются в тепленькой служебной машине по расчищенным автомагистралям России, спасают в служебное время неудачливых автолюбителей, тем самым доказывая свою нужность и призвания. Слава героям!!!!! А вернувшись с ответственной службы, благодаря достойной зарплате и коньячишко есть на что выпить и в баньке, по нашему, по русски попариться, да в ледяную купель окунуться....
", в наше время и это подвиг."
и в баньке, по нашему, по русски
По какому вашему? Ты же обрезанный и оскопленный.
21.01.2018 19:22
- гость -
Завидуйте молча, любезный. Исходите на истерику. Завтра Вам на мороз.... а офицерам в теплом автомобильчике совершать подвиг. Да и после жаркой русской баньки проведенной в интернациональной компании друзей служба идет лихо и с душой!!!!