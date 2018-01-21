Фото: mobicombo.ru

Американская корпорация Apple начала в США бесплатно менять iPhone 6 Plus на смартфоны другой модели — iPhone 6s Plus. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на MacRumors со ссылкой на документ, разосланный авторизованным сервисным центрам.

Уточняется, что данная услуга возможна при обращении в сервисный центр с какой-либо проблемой, включая замену батареи, до марта текущего года.

Издание отмечает, что компания перестала производить iPhone 6 Plus и запчасти для него. Журналисты предположили, что решение корпорации о замене смартфонов может быть связано с тем, что пользователи стали чаще обращаться по поводу замены аккумуляторов, которых больше нет в сервисных центрах.

Ранее корпорация публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, заявляя, что таким образом пытается продлить срок службы смартфонов в условиях износа аккумулятора.

Пользователи по всей планете отреагировали на это заявление судебными исками, из-за чего корпорации пришлось снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone.