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Представитель Северного Курдистана в Москве Роди Осман призвал РФ остановить военную операцию Турции против сирийских курдов. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 21 января, турецкие танки вошли в сирийский Африн и поддержали оппозиционную Свободную сирийскую армию во время операции против курдских формирований. Сообщалось, что турецкая бронетехника не столкнулась с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, отходящих от границы вглубь сирийской территории.

ВВС Турции начали бомбить провинцию Булбул. "Одобрение такой операции против Африна — большая ошибка. России необходимо остановить и отменить тот зеленый цвет на операцию, который дан Турции, и не быть на стороне такого режима. Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов", — цитирует агентство слова Османа.

Он также добавил, что поддержка военной операции Турции и оккупация турецкими войсками Африна подвергает опасности жизнь порядка миллиона людей. По его словам, населению грозит массовое убийство турецкими военными.

Ранее турецкий генштаб объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась накануне, 20 января. Уточняется, что в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.