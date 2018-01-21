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Самолет "Суперджет", летевший из Таллина в Москву, во время захода на посадку опасно сблизился с летевшим из Мурманска "Боингом". Об этом в воскресенье, 21 января, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Интерфакс" и источник агентства в авиадиспетчерских службах.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 января. Собеседник агентства рассказал, что, когда "Суперджет" готовился сесть в Шереметьево, на высоте порядка 4,3 тысячи метров в самолете сработала система оповещения об опасном сближении с "Боингом", летевшим во Внуково. В момент срабатывания сигнализации расстояние между воздушными судами составляло около 600 метров.

Агентство пишет, что пилоты обоих воздушных судов под команды диспетчером смогли благополучно развести в воздухе самолеты и сесть в местах назначения. "Посадки произошли благополучно, никто не пострадал", — заявил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.