Фото: altzapovednik.ru
Ясная погода и 44-градусный мороз ждут жителей Алтайского края в начале рабочей недели, 22 января. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.
Так, в течение всех суток в регионе не будет осадков, на дорогах возможна гололедица. В темное время суток и утренние часы ожидаются местами изморозь и туман. Ночью столбик термометра опустится до -34...-39 градусов, в северных и восточных районах возможно похолодание до -44 градусов, а в предгорьях будет немного теплее: -27...-32. Днем температура воздуха будет равна -28...-33 градусам, местами в южных районах будет до 21...26 градусов мороза.
В Барнауле также не будет осадков в течение всех суток, ожидается гололедица на дорогах, в утренние часы возможна изморозь. Ночью температура воздуха за окном будет равна -37...-39 градусов, а днем ожидается от 28 до 30 градусов ниже нуля.
Ветер в этот в крае и столице будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей края не забывать о мерах предосторожности.
Комментарии
Откуда при -44 взяться туману? Это смог от отопления!
21.01.2018 18:30
- гость -
Откуда при -44 взяться туману? Это смог от отопления!++++ Отвечаю как изучавший и сдававший на отлично, в свое время авиационную метеорологию по Яковлеву и Черных. При низких температурах ниже 40 градусах, образуется Морозный Туман.
Да, при коммуняках такого не было
Хочу -45, туман, ветер 30 м/с и что б метель.
21.01.2018 19:09
- гость -
Хочу -45, туман, ветер 30 м/с и что б метель.
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У тебя ночью яйца под одеялом замерзнут.
да уж
А гололед откуда?
21.01.2018 18:49
Сталинский Сокол
Откуда влаге взяться в воздухе? Давно уже замерзла и выпала инеем.