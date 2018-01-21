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Ясная погода и 44-градусный мороз ждут жителей Алтайского края в начале рабочей недели, 22 января. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Так, в течение всех суток в регионе не будет осадков, на дорогах возможна гололедица. В темное время суток и утренние часы ожидаются местами изморозь и туман. Ночью столбик термометра опустится до -34...-39 градусов, в северных и восточных районах возможно похолодание до -44 градусов, а в предгорьях будет немного теплее: -27...-32. Днем температура воздуха будет равна -28...-33 градусам, местами в южных районах будет до 21...26 градусов мороза.

В Барнауле также не будет осадков в течение всех суток, ожидается гололедица на дорогах, в утренние часы возможна изморозь. Ночью температура воздуха за окном будет равна -37...-39 градусов, а днем ожидается от 28 до 30 градусов ниже нуля.

Ветер в этот в крае и столице будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей края не забывать о мерах предосторожности.