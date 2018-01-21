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Американский посол в Москве Джон Хантсман поучаствовал в крещенских купаниях. Он посетил Новоиерусалимский мужской монастырь в Подмосковье, купель которого находится на реке Истре в ста метрах от стен храма, пишет Life со ссылкой на РИА "Новости".

Издание отмечает, что до купели Хантсман дошел в белых валенках. Вместе с дипломатом в воду окунулись еще семеро мужчин из посольства и две женщины.

Посол назвал участие в купаниях новым и незабываемым опытом.

После того, как Хантсман вышел из купели, его супруга укутала дипломата в полотенце и подала кружку с горячим чаем.

Издание напоминает, что посол собирался участвовать в крещенских купаниях с целью "больше узнать о духовных традициях и великой истории" РФ.