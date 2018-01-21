Фото: ruposters-a.akamaihd.net
Американский посол в Москве Джон Хантсман поучаствовал в крещенских купаниях. Он посетил Новоиерусалимский мужской монастырь в Подмосковье, купель которого находится на реке Истре в ста метрах от стен храма, пишет Life со ссылкой на РИА "Новости".
Издание отмечает, что до купели Хантсман дошел в белых валенках. Вместе с дипломатом в воду окунулись еще семеро мужчин из посольства и две женщины.
Посол назвал участие в купаниях новым и незабываемым опытом.
После того, как Хантсман вышел из купели, его супруга укутала дипломата в полотенце и подала кружку с горячим чаем.
Издание напоминает, что посол собирался участвовать в крещенских купаниях с целью "больше узнать о духовных традициях и великой истории" РФ.
Комментарии
Молодец. Не кичится своим происхождением и образованием. Живет в России, живет и познает российскую культуру и обычаи. Приятно читать такие новости про разумных дипломатов развитых стран.
это с каких это пор купание в проруби стало считаться русским обычаем?
21.01.2018 19:09
- гость -
- и сколько пиндосы за такие коменты платят?