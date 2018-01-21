Фото: vk.com/barneos22
Пожарные ликвидировали возгорание в историческом здании конца XIX, расположенном на площади Свободы в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило дежурному в 12:50 воскресенья, 21 января, в 15:05 пожар был ликвидирован. В борьбе с огнем участвовали 82 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС 73 человека личного состава и 23 единицы техники.
Напомним, горевшее здание находится по адресу: улица Ползунова, 31. Данный объект является памятником деревянного зодчества. В последнее время в нем располагались восемь торговых организаций.
Комментарии
Данный объект является памятником деревянного зодчества.
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После пожара, который длился более двух часов, правильнее бы было написать "являлся".
Какие два часа?? Пожарные приехали в 12:50 дня, мы были там около пяти часов, здание во всю горело!!!!!
Угробили дом
В 15:05 оно полыхало еще!
Около 17:00 они только более-менее сбили пламя
Сейчас 20:30 они его до сих пор проливают
Акимфий предупреждал