Фото: citybar.dostavkatver.ru

Житель города Фресно (Калифорния, США), ежедневно евший суши, вытащил из себя ленточного червя длиной свыше полутора метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Daily News.

Подробностями произошедшего поделился врачи Кенни Бан, к которому пострадавший обратился с жалобами на диарею. Пациент попросил медика излечить его от заражения глистами. Сначала Бан скептически отнесся к заявлению о том, что мужчина болен гельминтозом.

Однако врач изменил свое мнение после того, как пациент показал ему ленточного червя, которого ему удалось самостоятельно извлечь во время посещения туалета. Длина паразита была равна порядка 165 сантиметров.

Пациент признался, что очень любит суши и ел сашими из сырого лосося почти ежедневно, что и могло привести к заражению. После окончания курса лечения любитель суши пообещал навсегда перестать есть сырую рыбу.

Man pulls 5-and-a-half foot tapeworm from his body; doctor suggests sushi to blame https://t.co/PbXHNdVUT7 pic.twitter.com/8knHCVPSNr