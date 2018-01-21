Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула активно поддержали акцию по сбору живых елок "Елка, палки, пять бизонов", которая проходила в столице Алтайского края в субботу, 20 января. Об этом сообщается в группе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что сбор елок происходил на трех точках в городе. Барнаульцы активно поддержали идею, отмечают организаторы. Некоторые приносили одну елку, а другие сразу несколько — свою, ель соседа и из двора. Некоторые приезжали к точке сбора по несколько раз. Кроме этого, в акции поучаствовала одна управляющая компания, работники которой собрали 20 елок, и предприниматели, отдавшие бесплатно нереализованные деревья.

Всего за два часа организаторы смогли собрать свыше 160 елей и сосен. После этого деревья поделили и отвезли адресатам.

"Лошадки уже передают привет и благодарят!" — добавили организаторы.

Отметим, что все собранные елки пошли на подкормку лошадям конного клуба "Карина", Барнаульского ипподрома и АКОО "Любительская Конная Лига".