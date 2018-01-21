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Один человек погиб и еще один получил ранения после того, как пассажирский автобус в нейтральной зоне Донбасса подвергся обстрелу. Об этом пишет RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей и слова представителя оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 21 января, в 13:20. Автобус обстреляли из стрелкового оружия в серой зоне в районе КПВВ "Еленовка". "В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил один мирный житель..." — цитирует его слова издание.

Также подчеркивается, что еще один человек был ранен.

В командовании добавили, что точное число пострадавших сейчас устанавливается.

Ранее в ДНР сообщили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков за сутки, добавляет издание.