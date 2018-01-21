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Российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко проводят встречи, о которых не сообщается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Россию 1".

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", — цитирует агентство слова Пескова. Так он ответил на вопрос, в частности, о встречах президента РФ и Украины.

Песков добавил, что у президента очень много подобных встреч и контактов, не носящих публичного характера.

По словам официального представителя Кремля, это "обычная практика". "И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается", — пишет Песков, отмечая, что день президента более насыщен и содержателен, чем его показывают по ТВ.

"Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что также бывают различные телефонные переговоры, о которых не сообщают официально.