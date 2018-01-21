Фото: news.zborg.ru
Российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко проводят встречи, о которых не сообщается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Россию 1".
"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", — цитирует агентство слова Пескова. Так он ответил на вопрос, в частности, о встречах президента РФ и Украины.
Песков добавил, что у президента очень много подобных встреч и контактов, не носящих публичного характера.
По словам официального представителя Кремля, это "обычная практика". "И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается", — пишет Песков, отмечая, что день президента более насыщен и содержателен, чем его показывают по ТВ.
"Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", — добавил пресс-секретарь главы государства.
Он отметил, что также бывают различные телефонные переговоры, о которых не сообщают официально.
Комментарии
А что Порошенко по этому поводу говорит? Думаю, если народ Украины узнает о тайных встречах и не с кем то там, а с путеным, то у них будет новый президент.
письков уже все опроверг типа его не так поняли.
С Алиной тоже тайные?
Это бывает когда Пётро нажрется и кричит «щас поеду Вове морду бить», а доехав и уже протрезвев просит стольник до зарплаты?