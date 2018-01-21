Фото: youtube.com

На видеохостинге YouTube опубликовали ролик, на котором пингвин внезапно запрыгивает в лодку к ученым. Об этом сообщает РИА "Новости".

Видео заснял один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы, которая базируется на научно-исследовательской станции Кейси на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.

В ролике видно, как пингвин внезапно выпрыгивает из воды в лодку. После этого он несколько секунд осматривался, оценивая ситуацию, и нырнул обратно в море.

"Антарктический стиль!" — написал автор видео в подписи к нему.