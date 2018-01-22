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Деревянное одноэтажное здание в Барнауле на углу улицы Ползунова и проспекта Социалистического, практически полностью уничтоженное огнем накануне, 21 января, имеет довольно примечательную историю. Дом в начале XX века являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями".

Здание по адресу: Ползунова, 31 (Социалистический, 16), выходящее своим главным фасадом на Соборную площадь, было построено еще в 1913 году. Оно стало последним в ряду зданий, вошедших в состав обширного усадебного комплекса купца первой гильдии Андрея Морозова. Бывшая усадьба расположена в исторической части Барнаула, занимает угол квар­тала в границах улиц Льва Толстого и Ползунова, проспекта Социалистического.

Улица Ползунова по праву до сих пор считается одной из наиболее насыщенных в городе в историко-архитектурном отношении. Жемчужиной этого архитектурного ансамбля считался дом № 31, выполненный в стиле позднего модерна. Образцы этого направления в настоящее время нечасто можно встретить в Барнауле.

В торговый комплекс барнаульского купца Морозова входи­ли следующие здания: каменный магазин "Мануфактурные товары" (год постройки — 1873, адрес: улица Льва Толстого, 36); двухэтажный каменный жилой дом (1873 год, Льва Толстого, 38); каменный магазин, предлагавший "чугунно-железные изделия Уральских заводов" (конец XIX века, Льва Толстого, 38 "а") и деревянное одноэтажное здание конторы торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями", (1913 год, улица Ползунова, 31).

Этот дом формирует перекресток, от него уходит в перспективу Социалистический проспект, он часть единого архитектурного целого, которое представляет собой площадь Свободы. Добавим, в 2018 году исполняется 145 лет с момента постройки первого здания, вошедшего в комплекс усадьбы купца Морозова.

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После национализации владений Морозова в 1923 году был подобран вариант приспособления дома № 31 под текущие нужды. Он назывался "Проект устройства помещения для Биржи и Делового клуба". Планировка предполагала зал на 175 мест со сценой и окнами на Соборную площадь. Вокруг зала располагались прихожая со швейцаром, вестибюль, туалетные комнаты, кухня, посудная, столовая, шахматная комната, канцелярия и кабинет управляющего и заведующего биржей.

Отметим, что в советский период здесь поочередно располагались биржа труда, деловой клуб, столовая, фабрика по пошиву одежды и т.п.

Торговый дом "А.Г. Морозов с сыновьями" был крупнейшим в области универсальной торговли. По оборотам торговли в 1914 году компания заняла первое место в Барнауле – 3,9 млн рублей.

Андрей Григорьевич Морозов, купец первой гильдии, основал свой торговый дом в 1909 году, его капитал оценивался в 100 тысяч рублей. Торговый дом вел универсальную торговлю самыми разнообразными товарами – от иголок до сельскохозяйственной техники, а также виноградными винами. В Барнауле имелось 8 оптовых и розничных магазинов.