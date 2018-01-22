Фото: tehnowar.ru
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" является идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотных летательных аппаратов. В США аналогов данной военной техники нет, пишет "Лента.ру" со ссылкой на американское издание National Interest.
В материале говорится, что во время действий российских военных в Сирии данные ЗРПК не раз сбивали ракеты и беспилотники. В качестве примера издание приводит случай, произошедший в декабре. Тогда "Панцирь-С" поразили две ракеты, которые боевики пустили по авиабазе Хмеймим.
По словам автора материала, журналисты практически не обсуждают комплексы из-за их небольшого радиуса действия, в отличие, например, от ЗРК С-400. Он также отмечает, что "Панцирь" может справиться не только с ракетами и БПЛА, но и низколетящими самолетами и вертолетами.
ЗРПК, сказано в материале, размещается на грузовике, из-за чего может быстро и легко передвигаться. Комплекс оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитными ракетами.
Комментарии
это получше панциря будет. арт.снаряды сбивает.
Skyguard-Sparrow — зенитно-ракетный комплекс средней дальности, использующий в качестве ЗУР модификацию американской AIM-7 Sparrow класса «воздух-воздух». Разработан швейцарской фирмой «Oerlikon Contraves AG».
Максимальная дальность перехвата: 10 км
Минимальная дальность перехвата: 1,5 км
Максимальная высота перехвата: 6000 м
Минимальная высота перехвата: 15 м
Максимальная эффективная дальность стрельбы из 35-мм артустановки: 4 км
Скорострельность 35-мм артустановки (на ствол): 550 выстр./мин.
Время развертывания комплекса: 11 с
Длина ракеты AIM-7E «Sparrow»: 3650 мм
Диаметр корпуса ракеты: 200 мм
Размах крыла: 1000 мм
Стартовая масса: 205 кг
Боевая часть: осколочно-фугасная
Масса БЧ: 30 кг
Максимальная скорость ракеты: 3,5 М
Работы по созданию велись на базе компьютеризированного зенитного орудия Эрликон GDF-005 с конца 70-х годов XX века. Комплекс неоднократно модернизировался.
22.01.2018 08:50
- гость -
Панцирь-С1
дальность обнаружения - 32-36 км
Ракетный модуль:
Высотность цели: 15 м — 15 км
Калибр: 170/90 мм
Пушечное вооружение
Тип: спаренный зенитный автомат
Калибр: 30 мм
Эффективная максимальная дальность стрельбы: 4 км
Суммарная скорострельность: 5000 выстр./мин
Живучесть ствола: > 8000 выстрелов
Тип боеприпасов: бронебойно-зажигательные
Начальная скорость пули: 960 м/с
Уже по этим параметрам Панцирь-С1 уделывает американский аналог.
Ну и всяко американские журналисты явно будут поэкспертнее тебя.