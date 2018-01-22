Фото: tehnowar.ru

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" является идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотных летательных аппаратов. В США аналогов данной военной техники нет, пишет "Лента.ру" со ссылкой на американское издание National Interest.

В материале говорится, что во время действий российских военных в Сирии данные ЗРПК не раз сбивали ракеты и беспилотники. В качестве примера издание приводит случай, произошедший в декабре. Тогда "Панцирь-С" поразили две ракеты, которые боевики пустили по авиабазе Хмеймим.

По словам автора материала, журналисты практически не обсуждают комплексы из-за их небольшого радиуса действия, в отличие, например, от ЗРК С-400. Он также отмечает, что "Панцирь" может справиться не только с ракетами и БПЛА, но и низколетящими самолетами и вертолетами.

ЗРПК, сказано в материале, размещается на грузовике, из-за чего может быстро и легко передвигаться. Комплекс оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитными ракетами.