Фото: platinumpropertiesnyc.com

Жителей столицы Алтайского края в понедельник, 22 января, ждут заторы в пять баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными являются отрезки улицы Попова (от пересечения с Павловским трактом до улицы Балтийской), проспекта Ленина (в районе площади Октября), а также улицы Гоголя (от перекрестка с проспектом Красноармейским до пересечения с проспектом Ленина).

Кроме этого, заторы наблюдаются на пересечении улиц Попова и Энтузиастов, на перекрестке улиц Петра Сухова — Малахова, на улице Власихинской возле новой "Ленты" и улице Советской Армии.