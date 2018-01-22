Понедельник, 22 Январь, 09:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
723215
-32°
Обь
337см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

Новая рабочая неделя началась в Барнауле с пятибалльных пробок

, ИА "Амител"
Скорость движения машин в пробках не превышает 7-10 километров в час

Фото: platinumpropertiesnyc.com

Жителей столицы Алтайского края в понедельник, 22 января, ждут заторы в пять баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными являются отрезки улицы Попова (от пересечения с Павловским трактом до улицы Балтийской), проспекта Ленина (в районе площади Октября), а также улицы Гоголя (от перекрестка с проспектом Красноармейским до пересечения с проспектом Ленина). 

Кроме этого, заторы наблюдаются на пересечении улиц Попова и Энтузиастов, на перекрестке улиц Петра Сухова — Малахова, на улице Власихинской возле новой "Ленты" и улице Советской Армии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.01.2018 08:56
Vanadiy2014

Есть у меня некоторые идеи, которые бы решили проблему пробок.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:31
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 2
09:23
"Не поможет": Пушков о крещенских купаниях посла США 0
09:13
Надворные постройки загорелись в Новоалтайске 0
09:04
Новосибирские спасатели вызволили девочку, застрявшую в солонке 0
09:00
Новинка от "Волчихинских напитков": "Слагода" с натуральным соком 0
08:52
Загоревшийся жилой дом в Рубцовске тушили 16 человек 0
08:43
Новая рабочая неделя началась в Барнауле с пятибалльных пробок 1
08:21
В США назвали идеальное российское оружие 2
08:04
С чем придется жить бизнесу в 2018 году 0
07:50
Удивительные рецепты: как приготовить из попкорна салаты, супы и пирожные? 0
07:34
Самая маленькая армия на планете: интересные факты о гвардии Ватикана 4
07:23
Павел Тулин о долгах "АлтайБаскета", новом тренере и ленте "Движение вверх" 2
07:15
Три с половиной покушения на жизнь Леонида Брежнева 11
07:03
Квартиру в доме у соснового леса продают в Барнауле за 14 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 22 января 0
06:32
Семья купила остров для уединения, а он в итоге стал достопримечательностью 0
06:21
В чем состояла ценность сгоревшего барнаульского здания с вековой историей 7
06:12
Период экстремальных морозов на Алтае продолжится с началом новой недели 2
06:01
70% явки и 7 кандидатов: алтайский политолог Асеев дал предвыборный прогноз 10
23:09
Пингвин самостоятельно запрыгнул в лодку к ученым в Антарктиде 1
22:04
Песков рассказал о тайных встречах Порошенко и Путина 4
21:04
СМИ сообщили об обстреле пассажирского автобуса в Донбассе военными Украины 0
20:04
Барнаульцы приняли активное участие в акции по сбору живых елок 0
19:53
Любитель суши в США извлек из своего тела полутораметрового червя 4
19:29
Масштабный пожар на площади Свободы в Барнауле удалось ликвидировать 11
18:59
Посол США в Москве принял участие в крещенских купаниях 5
18:25
Туман и 44-градусный мороз прогнозируют в Алтайском крае 22 января 9
17:56
Два пассажирских самолета опасно сблизились рядом с Москвой 4
17:29
Курды призвали Россию остановить военную операцию Турции в Африне 2
16:59
СМИ: Apple начала обменивать смартфоны iPhone 6 Plus на улучшенные модели 0
16:28
Новосибирские полицейские спасли двоих замерзавших на трассе водителей 8
15:59
СМИ: турецкие танки вошли в сирийский Африн 13
15:30
11-летний школьник насмерть замерз в Удмуртии 2
14:57
Опубликовано фото и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле 37
14:32
Четвертовали на Болотной: как прошла казнь бунтаря Пугачева в Москве 7
14:23
Очевидцы: историческое здание загорелось в Барнауле на площади Свободы 17
13:58
Российский космонавт полетал на борту МКС верхом на пылесосе 6
13:29
"Вечерний Ургант" снял ролик в поддержку ульяновских курсантов 22
12:59
Статую Свободы закрыли для туристов из-за приостановки работы правительства 0
11:53
СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям 1
11:30
Пострадавшая учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии 7
11:29
Алтайские лыжники примут участие во всероссийской спортивной акции 1
10:57
Эксперт предсказал снятие смартфона iPhone X с производства 0
10:29
Курды сообщили о девяти жертвах авиаударов со стороны турецких ВВС 6
09:53
Алтайские полицейские раскрыли кражу аккумулятора спустя пять месяцев 5
09:35
Специалисты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в 2017 году 9
09:07
Денис Майданов исполнит в Барнауле песни из программы "Ничего не жаль" 0
08:54
80-летняя женщина безвестно пропала в Новоалтайске 2
08:35
СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя 36
08:18
Как пересчитать плату за свет, если отсутствовал дома длительное время 6
08:04
Комедию "Самая-самая" с известными артистами покажут в Барнауле 0
07:50
Отправлять ли ребенка в школу в сильные морозы 1
07:34
АлтГУ обновил на треть свой Ученый совет, сократив общее число членов до 53 1
07:19
Проектирование корпуса АлтГУ у площади Сахарова могут начать в 2018 году 27
07:03
Коттедж рядом со страусиным ранчо продают в Барнауле за 10 млн рублей 9
06:48
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 34
06:32
9 фактов о снеге: почему он становится розовым и за что его не любят рыбы 1
06:17
Международный день объятий: как обнимаются политики 0
06:01
Ночью -43, днем -35: аномальные морозы пришли в Алтайский край 10
23:18
Врачи смогли восстановить пальцы пострадавшей при ЧП в Бурятии школьнице 0
22:05
Волонтеры ведут поиски пропавшего почти неделю назад рубцовчанина 0
21:20
Шторм частично разрушил Олимпийскую набережную в Сочи 1
20:23
Эрдоган объявил о начале наземной операции против Курдов в Сирии 0
19:58
Неизвестный в Новосибирске расстрелял птичьи кормушки во дворе жилого дома 6
19:29
Британская полиция задержала пьяного пилота лайнера с 300 пассажирами 5
18:58
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и убил ее 0
18:29
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП возле Аграрного университета в Барнауле 14
17:58
СМИ: скончалась оскароносная актриса из "Основного инстинкта" 0
17:29
Жительница Индии родила "ребенка-русалку" 1
16:59
СМИ: участник команды КВН скончался после победы на сочинском фестивале 2
16:30
Пожары, ДТП, энергоаварии: какие ЧС угрожают Алтаю при аномальном холоде 2
15:49
Специалисты разработали компьютер-брелок с 8 ГБ оперативной памяти 1
15:16
Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования 6
14:43
Незаконченный рэп-альбом актера Тома Харди появился в сети 0
14:05
Меряемся минусом: где холоднее всего в данный момент в Алтайском крае 14
13:56
СМИ назвали причину смерти рок-музыканта Тома Петти 3
13:29
МОК не допустил к Олимпийским играм 111 российских спортсменов 21
13:03
Одеваться и не пить: как пережить аномальные морозы 2
12:59
Жительница Алтайского края лишилась 30 тысяч рублей, оформляя кредит в сети 2
12:29
СМИ: США подарят Украине противотанковые ракеты 36
11:59
Правоохранители задержали барнаульца, подозреваемого в педофилии 13
11:25
Центральный парк в Барнауле хотят превратить в спортивный 26
10:58
Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет 1
10:25
Московские врачи приехали для оказания помощи пострадавшим при ЧП в Бурятии 2
09:58
СМИ: таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы 6
09:24
Жительница Италии завещала своему коту 30 тысяч евро 2
08:59
Перевозившее С-400 в Китай судно вернулось в Россию, попав в шторм 11
08:29
Запись схватки собаки с трехметровым крокодилом появилась в сети 3
08:18
Московский театр покажет барнаульцам настоящую итальянскую комедию 0
08:04
Игроки хоккейного "Алтая" подписались в поддержку Путина 10
07:50
Проект шахматных уроков расширился еще 59 школами в Алтайском крае 1
07:34
Застывшие эмоции: барнаульцы до поздней ночи купались в проруби 14
07:19
Каков размер самого крупного долга барнаульцев перед Горэлектросетью 6
07:03
Коттедж с холодильным помещением продают в Барнауле за 18,5 млн рублей 7
06:48
Бархатный баритон и обаяние: Евгений Дятлов выступит в Барнауле 0
06:32
Из "Дом-2" в певицы: инстаграмная жизнь Ольги Бузовой 10
06:17
Бахрома, блестки и перья: что будут носить женщины весной и летом 2018 года 1
06:01
Ледяные выходные: Алтайский край вступает в период аномальных холодов 0
05:50
Возбуждено уголовное дело из-за разрыва трубы на ТЭЦ в Яровом 0
03:02
Жертвы политических репрессий будут получать жилье вне очереди 9
02:38
Госдума решит, сколько еще подземные воды будут бесплатными для садоводов 20
01:31
Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсии 1
00:49
Томские ученые оценили экологию регионов по состоянию волос жителей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.