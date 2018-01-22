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Юная жительница Новосибирска пострадала из-за солонки, к ней на помощь пришли спасатели МАСС. Об этом сообщается в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 20 января, в Кировском районе на улице Сибиряков-Гвардейцев. Сообщение о застрявшем в солонке ребенке поступило около 13:45.

Прибывшие на место спасатели при помощи инструментов быстро освободили палец девочки и около 14:10 передали ее врачам скорой помощи и родителям.