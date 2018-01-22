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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал участие посла США в РФ Джона Хантсмана в крещенских купаниях. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на его Twitter-аккаунт.

Он отметил, что "в ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США", купание американского посла стало самым ярким событием в отношениях между странами. "Посол старается, как может, только купание не поможет", — цитирует его слова агентство.

Напомним, накануне стало известно, что Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье.

Вместе с послом в воду окунулись еще девять человек. Хантсман назвал крещенские купания новым и незабываемым опытом.

Посол отметил, что "впечатлен этой великой традицией", добавив, что участие в подобных мероприятиях позволяет лучше узнать религию и культуру России.