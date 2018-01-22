Фото: riafan.ru
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал участие посла США в РФ Джона Хантсмана в крещенских купаниях. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на его Twitter-аккаунт.
Он отметил, что "в ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США", купание американского посла стало самым ярким событием в отношениях между странами. "Посол старается, как может, только купание не поможет", — цитирует его слова агентство.
Напомним, накануне стало известно, что Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье.
Вместе с послом в воду окунулись еще девять человек. Хантсман назвал крещенские купания новым и незабываемым опытом.
Посол отметил, что "впечатлен этой великой традицией", добавив, что участие в подобных мероприятиях позволяет лучше узнать религию и культуру России.
Комментарии
Надо отдать должное послу, он действительно старается понять этих загадочных русских.
2018 год заядлый любитель родины вновь отправился отмечать на чужбину. Накануне праздника он был опознан за пределами России.
– П....а я встретил в аэропорту Рима. Он летел куда-то внутриевропейским рейсом. Лично я с ним не знаком, но это точно был он, – рассказал Sobesednik.ru политолог Александр Кынев.
а Парашенко то сдесь причем? майдаеутый.!
Путин вон вчера пожар тушил на Ползунова (я видел).попробуй опровергни! Я ВИДЕЛ,
Просто посол старается "быть в тренде" - российская илитка полезла в прорубь, вот и он туда же.
Вот интересно, а если б они с обрыва сиганули (во счастье то!),он бы тоже прыгнул?
22.01.2018 12:03
там речь про истинного патриота пушкова
Испоганил этот рыжий америкос весь московский водоём. Пить стало невозможно, воняет и вызывает рвоту. Пахнет Госдеповской собакой по кличке Рекс. Бабки призывают Патриарха провести обряд очищения, иначе река заболеет, начнется мор рыбы, болезни почек, наводнения, пожары, падение скота и птицы и всякие ужасные катаклизмы в регионе, начнутся сплошные гейпарады анальных майданюков на Болоте, столкновения с властями.... Ох, не к добру всё это....
А вот нашему ВВП купание, скорее всего, поможет......
22.01.2018 11:19
- гость -
2018 год заядлый любитель родины вновь отправился отмечать на чужбину. Накануне праздника он был опознан за пределами России.
– П....а я встретил в аэропорту Рима
вашего алкаша с нашим президентом не путайте. Наш на борту №1 летает. внутриевропские рейсы не берет.
Приятно наблюдать как Пушков бегает и суетится. Высказывая по всюду свое мнение. Россиянам нравится наблюдать за его любой реакцией. А ведь ког дато пытался выступать по ТВ со своими программами.