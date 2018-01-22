Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Период аномальных морозов в Алтайском крае продолжается — утро в регионе выдалось очень морозным.

В Барнауле многие автомобилисты столкнулись с тем, что не смогли запустить двигатели своих машин. Как итог — в городе утром в понедельник не было пробок.

Что касается наиболее холодных территорий края, то самый большой минус с утра был зафиксирован в Тальменке – по состоянию на 07:00 -41 градус.

В Волчихе температура утром составила -40 градусов.

Самыми "теплыми" территориями края стали Белокуриха и Солонешное, где столбики термометров показали -34 градуса.