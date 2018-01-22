Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период аномальных морозов в Алтайском крае продолжается — утро в регионе выдалось очень морозным.
В Барнауле многие автомобилисты столкнулись с тем, что не смогли запустить двигатели своих машин. Как итог — в городе утром в понедельник не было пробок.
Что касается наиболее холодных территорий края, то самый большой минус с утра был зафиксирован в Тальменке – по состоянию на 07:00 -41 градус.
В Волчихе температура утром составила -40 градусов.
Самыми "теплыми" территориями края стали Белокуриха и Солонешное, где столбики термометров показали -34 градуса.
Комментарии
Природа сошла с ума, господа
как обычно - зима, никто не с ходил с умов, кроме автора...тем более крещение!!!
Белокуриха находится на широте Сочи, на лицо глобальное похолодание.
Это где в Барнауле с утра ветра не было ? Утром аж слёзы вышибало из глаз на таком морозе с ветром , всё лицо обледенело , хорошо не далеко идти было . Бедные дети , что в школу шли . По телеку несколько раз сказали , что занятия НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ . Наших чиновников от образования бы с утреца по сегодняшней погоде погонять пешком , да на трамваях по городу , а то привыкли на машинах на работу ездить , чтобы на своей шкуре прочувствовали , каково это было , что дети чувствовали .Как на репетиции ЕГЭ и всякие конкурсы и тесты так отменяют , а тут в школу отправили .
22.01.2018 10:42
гость
А родители на что? Сейчас родители принимают решение, идти ребенку в школу или нет.
Чего вы ноете? Зачем все эти слова про аномальную температуру, экстремальные морозы, что за бред? Вполне обычная крещенская погода. Забыли где живете?
Про широту белокурихи и сочи - вранье.
Интересно где меряют, ул.50 лет СССР-6 вчера показывал-42, сегодня-41.
В центре ниже -32 не опускалась температура!