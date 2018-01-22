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Накануне, 21 января, в США объявили номинантов на премию "Золотая малина" за минувший год. В числе претендентов на антипремию за самые сомнительные достижения в кинематографе оказались Том Круз, Джонни Депп, Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс, пишет ТАСС.

На звание "худшего фильма" претендуют ленты "Эмоджи фильм", "Трансформеры: Последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".

"Худшим актером" может стать Том Круз за роль в ленте "Мумия", Джейми Дорнан, снявшийся в "На пятьдесят оттенков темнее", Марк Уолберг за роли в фильмах "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь". Также худшим актером могут признать Джонни Деппа за роль в картине "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и Зак Эфрон за роль в "Спасателях Малибу".

На звание "худшей актрисы" претендует актер Тайлер Перри, переодевшийся в женское платье ради съемок в ленте "Хэллоуин Мэдеи 2". Его конкурентки — Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение"), Эмма Уотсон ("Сфера") и Дженнифер Лоуренс ("Мама!").

Победителей объявят 3 марта, за день до вручения "Оскара".

Агентство напоминает, что на "Золотую малину", учрежденную в 1980 году, могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Награда достается худшим и сомнительным работам в кино. Статуэтка является пластиковой моделью ягоды, покрытой краской золотистого цвета. Стоимость "награды" не превышает 5 долларов.