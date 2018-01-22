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Россияне стали намного активнее брать кредитные карты у банков — по итогам 2017 года их было выдано более 6 млн экземпляров.

Как сообщает "Коммерсант", этот показатель на 52% превышает результат 2016 года. Любопытно, что на доходах банков это почти не сказывается.

Больше всего увеличились выдачи кредиток с максимальным лимитом — карты от 100 тысяч рублей. Их в России выдали на 69,2% больше, чем в 2016 году.

Карты с лимитом до 20 тысяч рублей стали выдавать чаще на 10,5%, а кредитки с суммами от 20 до 100 тысяч рублей — на 47,4%.

В экспертном сообществе полагают, что увеличение среднего лимита по кредитным картам связано с ростом финансовой грамотности граждан.

Впрочем, отмечается, что увеличивающиеся выдачи кредиток весьма незначительно влияют на доходы банков. Дело в том, что клиенты в основном гасят задолженность в период, когда проценты по списанным с карт средствам не начисляются.

Так, за 11 месяцев прошлого года совокупный портфель кредитных карт, включая овердрафтные, увеличился на 7,3% — до 1,317 триллиона рублей.



