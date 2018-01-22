На выходных жителям Алтайского края пришло оповещение о штормовом предупреждении в связи с аномально низкими температурами. Якобы в регионе ожидается похолодание до -54...-62 градусов.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что эта информация не подтверждена.
"Нам подобная информация не поступала. Должны сказать, что столь низкая температура, какая указана в фейковой рассылке, в Алтайском крае не ожидается. На Алтае держатся морозы, в некоторых районах столбик опустится до -45 градусов. Но никак не до -64 градусов", — сообщили порталу Amic.ru в региональном МЧС.
Добавим, что прогноз, в котором жителей Алтая предупреждают об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 17 и более градусов, приходил в основном в мессенджерах и социальных сетях.
Комментарии
Уууу, а вчера то все как испугались, ножками задергали, глазками захлопали, а тут фейк))))
Даже не удивился этой рассылке. В наших краях все возможно
Мда. Посмотришь наши СМИ. То 150 шурупов в желудке у пенсионерки. То 60 градусов мороза на Алтае. И невольно вспоминается " Ложь - религия рабов и рабовладельцев".
Вчера со всех сторон полетело это фото. Люди не задумываются вообще о происходящем. Достоверная информация поступила бы из средств массовой информации, но ни как не полетела бы по ватсапам. Всякую фигню шлют друг другу и верят. Как дети ((((
утром было -44 на градуснике, вполне до -50 утром может стукнуть.
Если будет ниже 60, то атмосферу снесет. Думать нужно, прежде чем пишите
А при какой температуре можно не ходить на работу?
При любой можете не ходить на работу, но прогулы получать будете, да и зп за прогулы не платят. Будет -273 ниже никак будь на работе, будет +300 будь на работе
22.01.2018 11:15
- гость -
Если будет ниже 60, то атмосферу снесет.
Это как? И почему не "сносит" в Оймяконе, где и -70 бывает?
Косиха вчера -52. По моему фэйк информация от МЧС, о до -45.
В Сибири и морозы?!!! Какой ужас!
Просто давно морозов не было, и народ отвык. В Тальменке в 90-х постоянно наблюдал как термометр ниже 50 показывал.
создатели картинки конечно приколисты. Фамилия зачетная у начальника ЦГМС....
В Алтайскрм крае морозов ниже -52 никогда не было за всю историю наблюдений. У нас не Якутия слава Богу.
Раскидывают в конташках-ватсапах всякую ерню и верят развесив уши... бараны
22.01.2018 12:09
- гость -
В Алтайскрм крае морозов ниже -52 никогда не было за всю историю наблюдений.
Да и то несколько дней и не каждый год.
У людей критическое мышление напрочь отсутствует.
Любой бред пересылают.
Жертвы зомбоящика и Дома-2.
Ещё по школьной программе помню, что при снижении температуры воздуха ниже критических отметок происходит сдувание нижних слоёв атмосферы или ее разрежение.
В Б.Ключах сегодня утром показывало - 47...
22.01.2018 13:14
- гость -
Какое разрежение? Спроси любого летчика, когда самолет легче взлетает, в +30, или в -30, он тебе ответит, что в мороз воздух становится плотнее.
Так ведь и сегодня еще только 22-ое.
То самолеты МЧС пугают горожан, то нереальные морозы. Не пугает только одно - собственная глупость.