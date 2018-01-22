На выходных жителям Алтайского края пришло оповещение о штормовом предупреждении в связи с аномально низкими температурами. Якобы в регионе ожидается похолодание до -54...-62 градусов.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что эта информация не подтверждена.

"Нам подобная информация не поступала. Должны сказать, что столь низкая температура, какая указана в фейковой рассылке, в Алтайском крае не ожидается. На Алтае держатся морозы, в некоторых районах столбик опустится до -45 градусов. Но никак не до -64 градусов", — сообщили порталу Amic.ru в региональном МЧС.

Добавим, что прогноз, в котором жителей Алтая предупреждают об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 17 и более градусов, приходил в основном в мессенджерах и социальных сетях.