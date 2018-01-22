Аномальные для Алтайского края морозы побудили некоторые барнаульские службы такси повысить тарифы на проезд. Цены при этом по некоторым направлениям побили даже новогодние. Так, чтобы добраться от улицы Максима Горького до Шумакова, придется заплатить 425 рублей. А вот проезд от района Сулима до проспекта Социалистического обойдется примерно в 270 рублей, при том что в обычные дни стоимость не превышает 150-170 рублей.
От Павловского тракта и Ленинского проспекта в том же направлении в среднем придется заплатить около 200 рублей, при этом обычно извозчик просит от 100 до 120. Вызвать же машину в такие отдаленные точки города, как аэропорт, и вовсе становится проблематично.
Стоит отметить, что повышение цен коснулось не всех служб — некоторые извозчики оставили тарифы практически на прежнем уровне.
Напомним, что минувшей ночью столбики термометров в Алтайском крае опускались до -44 градусов. Специалисты отмечают, что такой экстремальной ситуации не было уже 5 лет. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, а оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Комментарии
Ну, этим шакалам ничто не чуждо. Рвать, так рвать.
ну если внимательно посмотреть, в некоторых заявках комфорт был бы дешевле эконома...
Грамотно прорекламировали одну из служб lol
где тут реклама? у некоторых проблемы с теориями заговора)
Вы посчитайте, сколько они бензина сожгут и напрыгаются с машиной в такой мороз
22.01.2018 10:59
- гость -
Ну, этим шакалам ничто не чуждо. Рвать, так рвать.
Тебя хоть бесплатно вози, все равно недоволен(а) будешь...
Ну, этим шакалам ничто не чуждо. Рвать, так рвать.
А Вы попробуйте поработайте в такие морозы, сколько на прогрев уходит времени и бензина...
22.01.2018 11:04
- гость -
Вы посчитайте, сколько они бензина сожгут и напрыгаются с машиной в такой мороз.
Ерунду не городи !!! Завелся нормально, целый день езжу. Расход 11 литров на 100.
Но 425рублей от Горького до Шумакова ????
По моему маршруту было 150 руб,а сейчас 180)Где тут в несколько раз??????
22.01.2018 11:12
- гость -
кто-то невнимательно читает)
А Вы попробуйте поработайте в такие морозы, сколько на прогрев уходит времени и бензина...
Работает шахтёр в шахте, учитель в школе, а таксист - шакалит. Машины у них не глушатся. Так что эти сказки интересны только самим таксистам.
Прогрев фигня. В такие морозы убиваются стойки, резинки всякие (сальники). Может потребоваться догостоящий ремонт.
"По моему маршруту было 150 руб,а сейчас 180" - вам даже скрины приложили, не нарисовали же их)
22.01.2018 11:17
Кот.Без сапог.
__________
Не сказал бы, что работа таксиста легка и приятна. Думаете, от хорошей жизни люди баранку с утра до ночи вертят?
И да - знаю двоих вполне обеспеченных мужиков (один коммерс, второй машинист электровоза), которые после работы не гнушаются покалымить извозчиками. Думаете, у них жизнь лёгкая и скучная, поэтому они таксуют?
бомбила с оправдашками выполз..
у мародеров тоже есть оправдания - "а чё? ничье же". т.ч. таксисты, не оправдывайтесь, воспользовались тяжелой ситуацией людей, так хоть признавайте.
А может таксистам электричество или газ в морозы по большей цене продавать? Спрос то на него в морозы больше
22.01.2018 10:59
- гость -
Ну, этим шакалам ничто не чуждо. Рвать, так рвать.
Рви на автобусе или пешком, да и не ездишь ты на такси, лишь бы нагадить.
все правильно, в такие морозы быстрей хана приходит всем резиночкам, амортизация больше поэтому цены выше. А ноющим предлагаю самим работать по старым тарифам на личных авто.
22.01.2018 11:17
Кот.Без сапог.
А Вы попробуйте поработайте в такие морозы, сколько на прогрев уходит времени и бензина...
Работает шахтёр в шахте, учитель в школе, а таксист - шакалит. Машины у них не глушатся. Так что эти сказки интересны только самим таксистам.
Тебе-то откуда знать как работает шахтёр, учитель или таксист. Ты где работал, не считая клавиатуры, труженик?
22.01.2018 11:30
- гость -
у мародеров тоже есть оправдания - "а чё? ничье же". т.ч. таксисты, не оправдывайтесь, воспользовались тяжелой ситуацией людей, так хоть признавайте.
Так выезжай на своей машине и выручай людей, вози их по своим ценам, а то за чужой счёт многие добренькие. Кто вас в такси запихивает? Не пользуйтесь и не будет такси.
22.01.2018 11:30
- гость -
бомбила с оправдашками выполз..
____________
Ну, не только же ваши какашки должны быть в комментах. Думаю, мои "оправдашки" немного воздух освежат.
Я, когда еду на работу и с работы, часто беру пассажиров и что? В магазине без двадцати рублей хлеба не дадут, за налоги просрочка на следующий день уже идёт и машину даром не заправишь. Так что зарабатывают люди как могут, а пользоваться их услугами это ваш выбор.
Не зря когда несколько мужиков мудохали таксиста ногами, никто не заступился и не пожалел. Таксист - это своя психология, свой менталитет.
В бомбилы идут ущербные, ни на что не способные люди. В любой экстренной ситуации они ведут себя хуже крыс. Это уже не один раз подтверждалось их поступками во время взрывов в Москве и Питере.
Цены повысились не из-за мороза, а из-за высокого спроса и нехватки предложений. Соответственно недовольные могут наказать таксистов рублем - и пойти пешком )))
22.01.2018 10:59
- гость -
Ну, этим шакалам ничто не чуждо. Рвать, так рвать.
Вообще, это как раз нормальные, научно обоснованные тарифы, учитывающие амортизацию, налоговые и пенсионные отчисления и т.д. А то, что у нас есть в нормальную погоду - демпинг.
Так выезжай на своей машине и выручай людей, вози их по своим ценам, а то за чужой счёт многие добренькие. Кто вас в такси запихивает? Не пользуйтесь и не будет такси.
Не могу, замерзла. Но сути это не меняет, как трындеть про скрепы и русскую душу, так все аж слезу пускают, а как в мороз по нормальной цене везти земляка, то извините - бизнес есть бизнес (прям как у пиндосов).
Когда эпидемия- доктора денег дополнительных не просят, когда вас ограбят - мент денег не спросит , когда пожар - МЧСник денег не спрашивают. Да те же автобусы расценки не повышают. Только у таксёров беда...
какие вы злые. таксистов вы не любите? а небось , когда пьяненькие из гостей уходите , такси вызываете?
когда пожар - МЧСник денег не спрашивают...
__________
анекдот про пожарного напомнил: работа, говорит, классная, но как пожар - хоть увольняйся )))
Спрос рождает предложение
Цены на бензин выросли. Нет денег на такси , вперёд в быдловоз! Рынок у нас, рынок.
22.01.2018 11:56
- гость -
Тебе во сколько раз тариф на отопление поднять?
22.01.2018 11:51
- гость -
Не могу, замерзла...
_________
От нормально!
Значит, у вас замёрзла, а таксист должен ни свет, ни заря подорваться из тёплой койки, отогреть машину, заправить её под завязку бензином - и всё за 30 копеек?
Странная у вас логика.
Докторам, полиции и МЧС за работу в экстримальных условия постоянно доплачивают и пенсия у них раньше и что касается полиции и пожарных - дай бог каждому)))) а таксиста ноги кормят и скажите спасибо что они ездят в такой мороз. Так то проще два три дня дома посидеть а не убивать машину. А в мороз за 30 она реально убивается.
22.01.2018 11:50
- гость -
у вас в детстве таксист конфетку отобрал что ли? откуда такая неприязнь. не хотите - катайтесь на автобусе или ходите пешком!!!!!
Почему выборку с яндекс такси выдают за "некоторые компании"? Ехал утром на Городе, с водилой говорили, он подтвердил, что на яндексе в несколько раз подняли. На Максиме немного приподняли.
Крысы, не оправдывайте свою жадность.
22.01.2018 11:58
- гость -
22.01.2018 11:56
- гость -
Тебе во сколько раз тариф на отопление поднять?
_______________
ты еще скажи, что летом платишь за отопление, как зимой )))
22.01.2018 12:01
ПлохойХорошийЗлой
А бомбилы в жару бесплатно возят? Не оправдывай жадность.
Кот без мозгов
Был в Москве во время теракта в Домодедово, так таксист, который должен был возить нашу группу, отдал неустойку и предоплату и помчался зарабатывать нормальные деньги в район Домодедово
Странная у вас логика.
Да нет, обычная. Суть то не в такси и морозах, а немного про другое. Про самохваление наше и глубокую душу, а как до дела, - так всё как у всех.
"Тебе во сколько раз тариф на отопление поднять?"
-------
Тарифы на отопление у нас решулируются не свободным рынком, а государством. И они и так завышены.
"Наши люди на такси в булочную не ездят"(с) Разнылась самая бедная часть общества - клиенты такси))
22.01.2018 12:09
- гость -
...как до дела, - так всё как у всех.
_______________
А что, мы из какого-то другого теста слеплены?
Да те же автобусы расценки не повышают.
У них в тарифе всё заранее и на весь год.
22.01.2018 12:01
- гость -
Крысы, не оправдывайте свою жадность.
Да, крыса, не оправдывай свою жадность, жалко денег дуй пешочком или на автобусе, если его не отменили из-за морозов.
Выдуманная проблема. Такси надо на вокзал аэропорт когда с вещами. А довезти свою попу на работу и обратно можно и в лоховозе.
22.01.2018 12:09
- гость -
Странная у вас логика.
Да нет, обычная. Суть то не в такси и морозах, а немного про другое. Про самохваление наше и глубокую душу, а как до дела, - так всё как у всех.
А вы обморозьтесь и увидите как вас будут спасать люди, может даже таксист подбросит бесплатно в трампункт. Попробуйте! У нас душа раскрывается в беде, а когда в морозы многие едут куда-то это не беда, а дела. Вы ж утром на такси поди на работу поехали, зарабатывать, свою машину не хотите гробить, на автобусе долго и холодно, так о чём разговор? Вот и таксисты такие же.
22.01.2018 11:43
- гость -
Не зря когда несколько мужиков мудохали таксиста ногами, никто не заступился и не пожалел. Таксист - это своя психология, свой менталитет.
Мудохали за то, что платить не хотелось им. Потому что быдло они и их больше, чем один таксист. Но, думается мне, что запомнил он их. И найдёт. И правильно всё сделает.
Крысы, не оправдывайте свою жадность!
22.01.2018 12:14
- гость -
22.01.2018 12:09
- гость -
...как до дела, - так всё как у всех.
_______________
А что, мы из какого-то другого теста слеплены?
Ну а как же? "Умом Россию не понять... " ну и т.д. Не говоря уж про ТВ с Киселевым и т.п. Скажете что это политика? Так политика должна если не отражать, то хоть как-то опираться на жизнь, а жизнь вот такая - сразу воспользоваться трудным положением близкого. А потом дома, перед ТВ материть пиндосов.
22.01.2018 12:21
- гость -
Выдуманная проблема. Такси надо на вокзал аэропорт когда с вещами. А довезти свою попу на работу и обратно можно и в лоховозе.
Вот тут я за.
22.01.2018 12:24
- гость -
Мудохали за то, что платить не хотелось им.
Мудохали за то, что он ценник озвучил хитрО, типа "триста - три сто". На слух одинаково
А где Эклерчик? Тут столько таких же как он.....а его нет) Ауууу)))
Мудохали за то, что он ценник озвучил хитрО, типа "триста - три сто". На слух одинаково
Не надо ля-ля. Сделали вид, что он сказал "бесплатно". Быдло они. Таких горааздо больше, чем "жадных" таксистов.
спрос увеличился - цены поднялись. ))
22.01.2018 11:43
- гость -
Не зря когда несколько мужиков мудохали таксиста ногами, никто не заступился и не пожалел. Таксист - это своя психология, свой менталитет.
Все ясно..."несколько мужиков одного таксиста", а мужики ли это? Весьма спорно....
22.01.2018 12:54
Не таксист.
Все ясно..."несколько мужиков одного таксиста", а мужики ли это? Весьма спорно....
Рыцарских романов обчитался?
Как говорил тов. Шварценеггер в известном фильме: "КапылалъызмЪ" ))
22.01.2018 12:57
- гость -
22.01.2018 12:54
Не таксист.
Все ясно..."несколько мужиков одного таксиста", а мужики ли это? Весьма спорно....
Рыцарских романов обчитался?
Да нет, чисто воспитание такое, только один на один и если мужик с бабой идет то бить нельзя. ну и тд.корче закон улицы.....А вы, я так понял из тех кто в цветных татухах, штанах-колготках, серьгой в носу, зарплатой в 15 тыров и тот кому девушки не дают?
"Да нет, чисто воспитание такое, только один на один и если мужик с бабой идет то бить нельзя. ну и тд.корче закон улицы....."
==
+100
"КапылалъызмЪ"
-------
Если сделать низкие ценники, как хотят тут некоторые, то резко закончатся машины. Красивую цену вам могут назвать, но машинка не приедет.
Так и я- о том же... на гречку спрос появился- ценник задрали. засеяли, а он того... и с $... ))
Да нет, чисто воспитание такое, только один на один и если мужик с бабой идет то бить нельзя. ну и тд.корче закон улицы...
На беде наживаться-чертополоший поступок
кому война, а кому мать родна
22.01.2018 13:03
- гость -
22.01.2018 13:07
Элвис
Если в одиночку со злом справиться не по силам, можно навалять ему коллективно. Менты тоже преступников задерживают не в рыцарском поединке.
А какой беде речь??? Аболдеть аномалия ))) -40 в январе и в Сибири. А усу свои сошники жалко, не надо жадничать)))) барыги несчастые и в автобусе не поеду (западло) и денег за таки платить не хочу
почти не осталось сейчас нормальных таксистов, одни попрошайки которые даже города не знают.
22.01.2018 13:19
Кот.Без сапог.
На беде наживаться-чертополоший поступок
_________
От бида у кота. Не ндравятся ему таксисты.
Наверное, на такси в ветклинику везли.
"Не бойся, котик, будешь спокойный, ласковый!" (С)
Господа наезжающие на и защищающие таксистов, вспоминайте школьный курс экономики! (Или изучите его, если школу бросили после 9-го класса или вместо учебы готовились к ЕГЭ.)
Спрос рождает предложения! ("Закон спроса и предложения", можете прямо так и загуглить.)
В любые морозы количество общественного транспорта или такси, выехавшие в рейс всегда сокращается. То есть, количество предложений на рынке падает. Фактор номер ОДИН.
В любые морозы желающих уехать на такси возрастает из тех, кто не хочет мерзнуть,стоя на остановке, и тех, у кого личное авто не завелось. То есть, спрос на услугу заметно вырастает. Фактор номер ДВА.
Факторы ОДИН и ДВА сдвигают экономическое равновесие в сторону увеличении цены.
В частности с такси это будет означать введение увеличивающего коэффициента.
И никаких теорий заговоров! Особенно про привязку морозов к ЧП.
Отдельно скажу, что я не понимаю, когда таксисты вскручивают цены после терактов, катастроф, и когда не желают брать !дешевого! клиента. Второе сейчас как раз обсуждается в пабликах барнаульских сообществ.
Узнали стоимость проезда Максим и Яндекс , один и тот же маршрут , разница в цене 200 рублей . Выбрали Максим .
22.01.2018 13:43
Правдофил
Это всё понятно, и тоже сказывается. Но помимо этого имеет место быть профессиональная деформация таксиста, а может просто на эту работу идёт соответствующий гниловатый люд. Долговременной ответственности нет, планирование самое элементарное, краткосрочное, ну и высокая криминализированность бизнеса даёт возможность зашибить бабла побольше
вас же никто не заставляет насильно ехать, не хотите не едьте. Я думаю если бы тарифы не подняли многие таксисты просто бы не вышли на работу, вам от этого легче бы стало?
22.01.2018 13:37
- гость -
Мне всегда нормальные таксисты попадаются. Никаких попрошаек, никаких грубиянов. Может дело в вас?
14:01
Цены формируют только частные бомбилы.
Сетевики (Максим, Яндекс-Убер и прочие), формируют программно, то есть компьютер определяет повышающий коэффициент исходя из количество авторизованных автомобилей в районе места посадки, дорожной обстановки по маршруту следования, даты поездки, времени суток, количество заявок.
Алгоритмы расчета есть в свободном доступе в интернете.
Ольга
Значит свободных машин этой компании в районе было больше.
Спрос рождает предложения! ("Закон спроса и предложения", можете прямо так и загуглить.)
Филя, а почему ГСМ не поднимается в цене в морозы? Расход топлива увеличивается.
14:24
Потому, что покупателей меньше.
В Максиме немного подняли. Вчера надо было с ребёнком вечером добраться домой. Меня тоже сначала напугали, что такси берут двойной тариф. Заказала Максим. Смотрю - немного дороже, вызвали. У таксиста спросила про тариф, на сколько подняли, ведь явно не в 2 раза. Так он даже и не в курсе.
Приходит смс, что поездка 175 руб. Выхожу, сажусь в это такси, опять смс, но уже с ценой 185р. Почему -таксист не знает.
"а почему ГСМ не поднимается в цене в морозы? Расход топлива увеличивается."
=======
потому что ГСМ у нас дорожают независимо от погоды, времени года и цен на нефть.
А в Такси Город цены не изменились все туда
Таксисты сами ценник не выставляют. Если только частники. Остальные работают по программам, где написана цена. Так какого фига вы их то оскорбляете? Думалку включительно, если есть, конечно.
У нас в деревне такси 70 руб. Звонил в 7:40 - 2 конторы телефоны не берут, в третью позвонил, через 3 минуты приехал. Спросил про цену, сказал, что не повышали. Приехал, сотку отдал, сдачу не взял - чисто по человечески - такой морозяка, а он машину свою долбит.
Расскажу свою историю. Часто пользуюсь такси Максим. Привлекает возможность заказать такси на следующий день на определенное время. А потом не дергаться, что не приедет. Сама история. Заказала на прошлой неделе утречком такси на определенное время, на автовокзал. Был буранчик, движение затруднено, но все потихоньку едут. Так вот за 10 минут до приезда мне приходит смс что такси не выехало. Выясняю по телефону, как такое может быть? Говорят мол, извините, подождите еще. Подождали 5 минут. Время-то поджимает, автобус ждать не будет. Выходим на улицу ловить тачку. На стоянке возле магазина стоит Максимка. Подхожу, спрашиваю, свободен ли- ответ Да. На автовокзал увезете? Отвечает нет. На вопрос почему? вообще молчание. Рядом дядечка на стареньком авто с шашечками стоит. Он то нас и отвез, подороже конечно, но отвез без проблем. На автобус успели в последний момент. Вот что за свинство? Такси Максим! А я вас раньше всем хвалила, что мол единственное такси, на которое можно положиться. ПОЗОР!!!!!
Резюмирую пожалуй.. Првдофил прав, жадные таксеры - зло.