Аномальные для Алтайского края морозы побудили некоторые барнаульские службы такси повысить тарифы на проезд. Цены при этом по некоторым направлениям побили даже новогодние. Так, чтобы добраться от улицы Максима Горького до Шумакова, придется заплатить 425 рублей. А вот проезд от района Сулима до проспекта Социалистического обойдется примерно в 270 рублей, при том что в обычные дни стоимость не превышает 150-170 рублей.

От Павловского тракта и Ленинского проспекта в том же направлении в среднем придется заплатить около 200 рублей, при этом обычно извозчик просит от 100 до 120. Вызвать же машину в такие отдаленные точки города, как аэропорт, и вовсе становится проблематично.

Стоит отметить, что повышение цен коснулось не всех служб — некоторые извозчики оставили тарифы практически на прежнем уровне.

Напомним, что минувшей ночью столбики термометров в Алтайском крае опускались до -44 градусов. Специалисты отмечают, что такой экстремальной ситуации не было уже 5 лет. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, а оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.