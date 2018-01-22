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Полицейские Петропавловского района устанавливают личность мошенника, похитившего путем обмана 60 тысяч рублей у 71-летнего жителя села Верх-Озерное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что потерпевшему на мобильный телефон пришло СМС-сообщение: "Ваша карта заблокирована". Мужчина не стал проверять достоверность сообщения, а сразу позвонил по указанному в тексте номеру и сообщил ответившему на звонок неизвестному мужчине данные своей банковской карты. Злоумышленник сказал, что эти данные якобы нужны для разблокирования карты. После этого мошенник украл с карты потерпевшего 60 тысяч рублей.

Сейчас по факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что не нужно сообщать неизвестным лицам персональные данные банковских карт, а также необходимо внимательно перепроверять всю информацию.

Подчеркивается, что потерпевший был осведомлен о подобных видах мошенничества, но все равно растерялся и доверился злоумышленнику.