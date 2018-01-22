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Испанская налоговая служба обратилась в прокуратуру, предполагая, что известная колумбийская певица Шакира в течение нескольких лет уклонялась от уплаты налогов. Речь идет о сумме в несколько миллионов евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету La Vanguardia.

Издание отмечает, что с 2010 по 2017 год колумбийка состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально пара объявила о своих отношениях в 2011 году, однако на учет в испанские налоговые органы Шакира встала лишь в 2015 году. Налоговики подозревают, что певица в течение этих четырех лет уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени она жила в этой стране. Представители Шакиры утверждают, что исполнительница проводила в Испании менее 183 дней, которые установлены законом, чтобы считаться налоговым резидентом.

Подчеркивается, что налоговики обратились в прокуратуру еще в декабре прошлого года, однако информация об этом появилась лишь сейчас.

По словам окружения певицы, Шакира всегда выполняла обязательства по уплате налогов и готова объясниться с соответствующими органами, если ей придется покрыть недочет.