В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru рассказали, что 20 января в крае произошло девять пожаров, из них семь – в жилых домах. Один человек пострадал. По причине неисправности печного отопления произошло четыре возгорания, из-за электричества – одно.

В воскресенье, 21 января, в Алтайском крае зарегистрировано девять пожаров. Один человек погиб.

Спасатели отмечают, что в регионе уже приняты меры, чтобы не допустить происшествий, связанных с морозами. В готовности к немедленному реагированию находятся аварийные бригады ЖКХ, дорожные и аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС России, ГИБДД, медицинских учреждений.

На случай возникновения нештатных ситуаций к развертыванию готовы 21 мобильный и 33 стационарных пункта обогрева для граждан.

На данный момент функционирует один мобильный пункт обогрева на трассе в Шипуновском районе, там развернута палатка со всем необходимым для водителей и пассажиров, которых мороз застал в дороге и которым нужна помощь.

Телефон пожарно-спасательной службы: 101.