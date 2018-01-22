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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Кемеровской области после гибели детей в результате пожара в частном доме, сообщает региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что дети были найдены в одном из домов Прокопьевска еще 20 января. По предварительным данным, родители ушли в магазин, а дома оставались дети шести и трех лет.

"Вернувшись к дому, родители заметили, что из-под крыши дома идет дым. Отец вызвал пожарных и "скорую помощь", а сам с соседом вынес из дома детей, которые были без сознания. Спасти потерпевших не удалось, по дороге в больницу они скончались", — добавляют в СКР.

К настоящему времени следователь осмотрел место происшествия, собирается характеризующий материал на семью. Соседи отмечают, что семья, где произошла трагедия, является благополучной, родители спиртное не употребляли.

Причину пожара предстоит установить специалистам. Расследование продолжается.